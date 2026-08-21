Чи можуть "відібрати" квартиру, якої немає в реєстрі: що треба знати власникам

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Втрата паперових документів на квартиру чи будинок не завжди означає, що їх потрібно відновлювати, аби підтвердити своє право на нерухомість. Особливо актуальним це питання стало під час війни для внутрішньо переміщених осіб та громадян, чиє житло було пошкоджене або знищене, а документи чи архіви — втрачені.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Якщо відомості про право власності вже містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), саме інформація з реєстру може використовуватися для його підтвердження без необхідності отримувати паперові дублікати.

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Водночас власникам нерухомості, права на яку були оформлені до 2013 року і досі не внесені до електронного реєстру, варто враховувати практичне значення такої реєстрації.

Чи потрібно відновлювати втрачені документи на нерухомість

Якщо документи на нерухоме майно були втрачені чи пошкоджені або відповідні архіви знищені, підтвердити право власності можна, зокрема, за допомогою інформації з ДРРП.

Якщо відомості про право вже містяться в реєстрі, необхідності відновлювати паперові документи лише для підтвердження зареєстрованого права немає.

Це питання насамперед важливе для внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, житло яких постраждало або було знищене внаслідок війни.

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Чи можна втратити житло, якщо право власності не внесене до ДРРП

Сама по собі відсутність запису про нерухомість у ДРРП не припиняє і не скасовує право власності, якщо воно було набуто законно.

Тобто власник не втрачає право на квартиру, будинок чи іншу нерухомість лише через те, що інформацію про відповідне право свого часу не внесли до електронного реєстру.

Водночас відсутність відомостей у ДРРП може спричинити практичні труднощі. Зокрема, вони можуть виникнути під час:

продажу нерухомості;

оформлення спадщини;

оформлення іпотеки;

проведення інших юридичних операцій з майном;

отримання передбаченої державою компенсації.

Що з правами на нерухомість, оформленими до 2013 року

Якщо право власності на нерухоме майно було набуто та належним чином оформлено до 2013 року, таке право визнається державою дійсним.

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Відсутність інформації про нього в сучасному електронному ДРРП сама по собі не означає, що власник втратив відповідне право.

Разом із тим відомості про таке право можна внести до ДРРП, зокрема для забезпечення його належного цифрового обліку.

Що таке Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно — це державна інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує облік, зберігання та захист відомостей про нерухоме майно, речові права на нього та суб’єктів таких прав.

Саме в цьому реєстрі в електронному вигляді фіксуються відомості про зареєстровані права на нерухомість та проведені щодо неї реєстраційні дії.

Навіщо вносити право власності до ДРРП

Внесення інформації про право власності до державного реєстру має практичне значення для захисту власника та проведення операцій із нерухомістю.

Зокрема, реєстрація:

дозволяє чітко зафіксувати інформацію про власника нерухомості;

зменшує ризик незаконної або повторної реєстрації права іншими особами;

допомагає запобігати шахрайським схемам, зокрема подвійному відчуженню майна;

забезпечує цифрову фіксацію відомостей про права та проведені з нерухомістю реєстраційні дії.

Таким чином, внесення до ДРРП відомостей про право власності на житло, набуте до 2013 року, не є обмеженням прав власника. Навпаки, це додатковий механізм їх захисту та цифрової фіксації інформації про нерухоме майно.

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до державної програми доступної іпотеки «єОселя». Відтепер окремі категорії ветеранів і сімей загиблих захисників отримають вигідніші умови кредитування, частина внутрішньо переміщених осіб зможе використати житловий ваучер для першого внеску, а допустиму площу житла для учасників програми збільшили.

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