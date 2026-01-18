Чи можуть відправити на фронт з хворобами зубів або ясен

Хвороби ротової порожнини не звільняють від мобілізації / © Pexels

У період дії воєнного стану та мобілізації в Україні варто знати, з якими хворобами особа визнається повністю придатною та може бути призваною до лав Збройних сил України.

Перелік таких хвороб регламентується наказом Міноборони № 262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Зазначається, що чоловіка можуть визнати повністю придатним у разі відсутності:

10 і більше зубів на одній щелепі або заміни їх знімним протезом

8 кутніх зубів на одній щелепі

4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміни їх знімними протезами

4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутності другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами

Також призивають осіб у разі:

множинного ускладненого карієсу зубів

пародонтиту, пародонтозу генералізованого та захворювань слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню

щелепно-лицьові аномалії, зокрема аномалії прикусу без порушення функцій

Ці норми регламентують, що навіть при серйозних стоматологічних проблемах, за відсутності критичних функціональних порушень, чоловіки можуть бути призвані до лав ЗСУ.

