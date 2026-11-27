Мобілізація в Україні / © ТСН

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Пізній вечір, глибока ніч або ранній ранок — чи має значення час доби під час вручення повістки військовозобов’язаному? Поширена думка, що оповіщення можливе лише вдень, не відповідає законодавству. Повістки можуть вручати цілодобово.

Про це повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП.

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Чи можуть вручити повістку вночі: що передбачає закон

Законодавство не встановлює обмежень щодо часу доби, коли військовозобов’язаним можуть вручати повістки. Зокрема, пункт 35 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, передбачає можливість цілодобового оповіщення.

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Тобто уповноважені особи можуть вручити повістку не лише вдень, а й пізно ввечері або посеред ночі.

«Повістку можуть вручити цілодобово. І сама по собі нічна година не робить таке вручення незаконним», — наголошують у Сумському обласному ТЦК та СП.

Де за законом можуть вручити повістку та хто має на це право

Перелік місць, де військовозобов’язаним можуть вручати повістки, визначений пунктом 35 Порядку №560. Згідно з документом, оповіщення можуть проводити:

за місцем проживання або перебування;

за місцем роботи чи навчання;

у громадських місцях, громадських будинках і спорудах, а також місцях масового скупчення людей;

на блокпостах і пунктах пропуску через державний кордон України;

безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Водночас пункт 31 Порядку №560 визначає, хто саме має право вручати повістки. Це можуть бути представники ТЦК та СП, районних і міських державних або військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також відповідних підрозділів розвідувальних органів і СБУ — у межах визначених законом повноважень.

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Під час оповіщення уповноважена особа повинна відрекомендуватися. На вимогу громадянина вона має пред’явити документ, що посвідчує особу, та службове посвідчення. Крім того, пункт 40 Порядку передбачає фото- та відеофіксацію процесу вручення повістки представниками ТЦК та СП або поліцейськими.

Чи можуть вручити повістку вночі вдома та заходити до житла

Можливість вручати повістки цілодобово не означає, що уповноважені особи можуть ігнорувати інші вимоги законодавства. Вони зобов’язані діяти в межах своїх повноважень і дотримуватися встановленої процедури.

Зокрема, право вручити повістку вночі не дає права без законних підстав проникати до житла. Недоторканність житла гарантує стаття 30 Конституції України.

У Сумському обласному ТЦК та СП підсумовують:

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«Отже, відповідь однозначна: повістку можуть вручити навіть посеред ночі. Але час доби не звільняє уповноважених осіб від обов’язку дотримуватися закону».

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, питання мобілізації та відстрочок від військової служби залишається актуальним для багатьох українців. Зокрема, в університетах розпочали перевірки, під час яких особливу увагу приділяють студентам віком від 25 років. Водночас сам по собі вік не є підставою для втрати відстрочки: значення мають послідовність здобуття освіти, форма навчання та виконання навчального плану.

Зміни можуть торкнутися й правил бронювання працівників. В Україні обговорюють механізм, який дозволив би підприємствам бронювати до 100% військовозобов’язаного персоналу. Однак така можливість може передбачати додаткову умову: щомісяця направляти до 1% працівників на військову службу.

Водночас у суспільстві продовжують обговорювати й можливі зміни мобілізаційного віку. Народний депутат Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді наразі не розглядають ініціатив щодо його зниження чи підвищення. За його словами, навіть якби з’явилися пропозиції знизити нижню вікову межу з 25 до 20, 22 чи 18 років, вони навряд чи отримали б підтримку парламенту.

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