Чи можуть викликати до ТЦК після виключення з військового обліку: що каже закон

Військовий облік

Реклама

Громадяни, яких виключили з військового обліку за станом здоров’я, нерідко хвилюються, чи можуть їх повторно поставити на облік або викликати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо особу вже офіційно виключили з військового обліку відповідно до законодавства і це відображено в документах, поновлення такого обліку не допускається. Водночас сам факт виключення не означає, що людину взагалі не можуть запросити до ТЦК — однак такий виклик не повинен бути пов’язаний із поверненням на військовий облік. Про це пише «Судово-юридична газета».

Реклама

Коли виключають з військового обліку?

В Україні військовий облік припиняється після досягнення громадянином 60-річного віку. Після цього особу мають виключити з військового обліку.

Реклама

Разом із тим законодавство передбачає й інші підстави для виключення. Однією з них є стан здоров’я військовозобов’язаного або призовника. У такому випадку вік не має значення. Рішення про виключення з військового обліку ухвалюється на підставі висновку військово-лікарської комісії.

Чи можуть поновити на військовому обліку?

Юристи зазначають, що якщо громадянина саме виключили з військового обліку, а не тимчасово зняли з нього, повторне взяття на військовий облік не передбачене.

Також звертається увага, що інформація про виключення має відображатися у застосунку «Резерв+». За рекомендацією фахівців, електронний військово-обліковий документ із відповідною відміткою варто роздрукувати та мати при собі.

Чи можуть викликати до ТЦК?

Водночас виклик до територіального центру комплектування можливий навіть після виключення з військового обліку.

Реклама

За словами юристів, сам по собі такий виклик не означає, що особу мають намір повторно поставити на військовий облік. Вони наголошують, що питання про поновлення на обліку в такій ситуації не повинно виникати, якщо громадянина було офіційно виключено з нього відповідно до встановленого порядку.

Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, яка може знову зазнати суттєвих змін. Так, днями військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що є законопроєкти, котрі передбачають додаткові обмеження для громадян, які ухиляються від мобілізації. Серед можливих заходів — арешт банківських рахунків, обмеження доступу до адміністративних послуг і використання водійських прав.

Раніше ми писали про те, що випускників коледжів можуть мобілізувати ще до вступу у виш. Після завершення навчання у коледжі право на відстрочку від мобілізації припиняється. Якщо випускник ще не зарахований до закладу вищої освіти, між двома етапами навчання виникає період, коли його можуть мобілізувати за відсутності інших законних підстав для відстрочки.

Новини партнерів