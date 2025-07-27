Чи можуть забрати авто за несплату штрафів через ухилення від мобілізації - пояснення

Військові

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Громадянам, які не з’являються за повістками до ТЦК для уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), загрожують штрафи.

Про це розповіла адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Актум» Олена Хоменко в інтерв’ю РБК-Україна.

Чи можуть вилучити авто за порушення правил мобілізації

Громадянам, які порушують обов’язки військового обліку — наприклад, не з’являються за повісткою для оновлення даних або проходження військово-лікарської комісії — загрожують штрафи. Суми стягнень коливаються від 17 до 25,5 тисяч гривень, і таких порушень може бути кілька. Якщо штрафи не оплачуються у встановлені строки, до порушника можуть застосовуватися додаткові обмеження — арешт банківських рахунків, конфіскація майна та тимчасове позбавлення водійських прав. Водночас остаточне рішення щодо блокування рахунків приймає тільки суд.

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Штраф, який не сплачено впродовж 15 днів, автоматично подвоюється. Як зазначає Олена Хоменко, три прострочених штрафи можуть призвести до боргу понад 160 тисяч гривень.

У разі, коли загальна сума заборгованості перевищує 165 тисяч гривень, державний виконавець має юридичне право ініціювати арешт майна боржника та реалізувати його через онлайн-аукціони СЕТАМ. До такого майна можуть входити не лише квартири чи будинки, а й транспортні засоби, включаючи особисті автомобілі.

Чому арешт і продаж авто застосовуються нечасто

Попри наявні юридичні механізми, на практиці конфіскація майна за порушення правил мобілізації залишається рідкісним явищем. Хоменко пояснює це тим, що судові процеси займають багато часу, особливо в умовах воєнного стану. Навантаження на суди надмірне, а засідання часто перериваються через повітряні тривоги.

Також, за її словами, станом на початок 2025 року в українських судах розглядається лише кілька десятків справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку. Рішення винесено лише в незначній частині з них — більшість досі перебуває на стадії розгляду.

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Ще однією причиною, що ускладнює процес притягнення до відповідальності, є те, що подача позову до суду потребує сплати судового збору. В умовах обмеженого бюджету ТЦК та СЦ не завжди мають фінансування для таких дій, тому цей інструмент наразі не застосовується масово.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якщо у громадянина у власності є більше одного транспортного засобу, то один з них можуть мобілізувати на потреби Збройних сил України.