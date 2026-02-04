Чи можуть забрати відстрочку через службу родича в ЗСУ: пояснення юриста

Відстрочка від мобілізації / © ТСН

Реклама

В Україні триває загальна мобілізація, і питання щодо підстав для відстрочки залишаються одними з найактуальніших. Особливо це стосується громадян, які здійснюють постійний догляд за близькими родичами з інвалідністю.

Про те, чи існують ризики втрати відстрочки у нестандартних ситуаціях, розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі «Юристи.UA».

До правознавців звернувся українець із цікавим запитом. Чоловік має підтверджену інвалідність II групи, проте розглядає можливість добровільного підписання контракту зі Збройними силами України.

Реклама

Головне побоювання чоловіка стосувалося його єдиного сина. Наразі син оформив відстрочку від мобілізації саме на підставі догляду за батьком. Питання полягало в тому, чи не буде факт служби батька розцінений ТЦК як доказ того, що він не потребує догляду, що автоматично призвело б до мобілізації сина.

Чи збережеться право на відстрочку

За словами юриста, сам факт працевлаштування або проходження служби особою з інвалідністю не є законною підставою для скасування відстрочки у доглядальника.

«Не повинен втратити, оскільки законом не визначено, що один із батьків з інвалідністю не має права працювати або проходити службу», — наголосив адвокат.

Експерт пояснив логіку законодавства: проходження служби чи робота не свідчать про те, що у людини зникла потреба в утриманні чи догляді. А саме наявність інвалідності та родинні зв’язки є ключовими факторами у цьому питанні.

Реклама

Які ще є важливі умови для отримання відстрочки

Водночас юрист нагадав про головні вимоги для оформлення такого виду відстрочки, які залишаються незмінними згідно з постановою Кабінету міністрів №560.

Право на звільнення від призову зберігається лише за умови відсутності інших працездатних осіб, які зобов’язані за законом утримувати та доглядати за особою з інвалідністю. Тобто, якщо у батька немає дружини або інших дітей, які не є військовозобов’язаними, син зберігає своє законне право на відстрочку незалежно від того, чи працює його батько або служить у війську.

Чи мають право забирати телефон у ТЦК

Нагадаємо, в Україні фіксують випадки, коли під час візитів до ТЦК та СП у громадян вимагають здати або вилучають мобільні телефони. Юристи наголошують, що такі дії не передбачені законом і порушують конституційні права.

Військова юристка Діана Тернова пояснювала, що працівники ТЦК і поліцейські не мають права вилучати гаджети чи забороняти ними користуватися, адже це обмежує право на захист і доступ до адвоката. Також ТЦК не є режимними об’єктами, де діє повна заборона на засоби зв’язку.

Реклама

У разі затримання поліція зобов’язана повідомити родичів і надати можливість зв’язатися з адвокатом. Спроби відібрати телефон або обмежити зв’язок юристи радять оскаржувати як перевищення повноважень.