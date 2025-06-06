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Чи можуть заброньовані виїхати за кордон у відпустку: пояснення юриста
Виїзд заброньованих чоловіків за кордон у відпустку: перелік необхідних документів, пояснення Мін’юсту та рекомендації ДПСУ щодо проходження прикордонного контролю.
Під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виняток становлять окремі категорії осіб, серед яких — заброньовані працівники.
У Міністерстві юстиції пояснили, хто саме може перетинати державний кордон та які документи для цього потрібні.
Хто може перетинати державний кордон
У правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію«, військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, не підлягають призову на військову службу. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку. Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки — чіткого нормативно-правового регулювання немає.
Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби України.
Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у ст. 2-14 Правил не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки.
Які документи потрібні
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон
- паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи «Оберіг»)
- витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо)
- інші документи для підтвердження мети поїздки.
Важливо: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.
Де отримати додаткову консультацію
Оскільки правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально — на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.
Мін’юст рекомендує напередодні подорожі уточнювати порядок перетинання у працівників Держприкордонслужби за телефоном: 1598 або через інші канали комунікації https://dpsu.gov.ua/uk/sluzhba-dovira.
Нагадаємо, в Україні подовжено воєнний стан до 6 серпня 2025 року.