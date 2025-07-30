Чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон 2025 року: відповідь юриста

Чи дозволено виїзд з України жінкам з медичною освітою — офіційне роз’яснення / © ТСН.ua

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Незважаючи на нове рішення уряду, жінки з медичною або фармацевтичною освітою під час мобілізації, як і раніше, мають право на виїзд за межі України.

Про це повідомив юрист компанії Investment Service Ukraine Володимир Пищида, коментуючи ситуацію для УНІАН.

За його словами, обмеження на перетин кордону стосуються виключно чоловіків, які підлягають військовому обліку. Водночас жінки-медики, хоч і вважаються військовозобов’язаними, не підпадають під дію цієї заборони.

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«Чинне законодавство прямо забороняє виїзд лише чоловікам віком від 18 до 60 років. Щодо жінок — жодних обмежень, якщо вони не є військовослужбовицями», — уточнив юрист.

Пищида також зазначив, що жінки, які вже перебувають на військовому обліку, як і раніше, можуть безперешкодно залишати територію України. Жодних змін у правилах перетину кордону внаслідок останнього рішення Кабміну не запроваджено.

Нові правила військового обліку для жінок

Раніше цього ж дня уряд ухвалив постанову про автоматичну реєстрацію жінок з медичною або фармацевтичною освітою у військовому реєстрі. Відтепер їх ставитимуть на облік без необхідності особистої присутності.

Крім того, було оновлено інструкції для закладів освіти та територіальних центрів комплектування, а також вдосконалено внесення даних до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» — жінок із медичною чи фармацевтичною освітою тепер ставлять на військовий облік автоматично.

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Нагадаємо, в Україні проходження жінками військової служби є виключно добровільним. Водночас, із врахуванням, що людський ресурс в армії втрачається кожного дня, потреба в жіночій мобілізації може стати обгрунтованою, зазначила раніше адвокатка Марина Бекало.

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