Укрaїнa
112
2 хв

Чи можуть зняти з розшуку ТЦК через інвалідність: що потрібно знати

Експерти надали роз’яснення, як діяти в ситуації, коли статус інвалідності отримано вже після оголошення в розшук.

Дар'я Щербак
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні триває мобілізація, і часто виникають ситуації, коли військовозобов’язані, які мають проблеми зі здоров’ям, опиняються у списках розшуку територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проте згідно з чинним законодавством, наявність підтвердженої інвалідності є беззаперечною підставою для виключення з військового обліку та скасування розшукових заходів.

Про алгоритм дій у таких випадках на порталі «Юристи.UA» розповів адвокат Юрій Айвазян.

За словами правозахисника, громадяни, які мають офіційно підтверджену відповідними державними інституціями інвалідність, не підлягають призову та мають бути виключені з військового обліку.

Ця норма діє навіть у тому випадку, якщо інвалідність було встановлено вже після того, як громадянина оголосили у розшук через неявку до ТЦК або неоновлення даних. Тобто, факт інвалідності має пріоритетне значення.

З чого почати

Юрист наголошує, що першочерговим кроком є саме документальне оформлення статусу особи з інвалідністю, а вже потім — вирішення питань із військкоматом.

«Для отримання інвалідності Вам треба звернутись до свого профільного чи сімейного лікаря, аби вони подали від Вашого імені заяву на проходження експертного оцінювання», — пояснив Айвазян.

Лише після проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або відповідної експертної групи та отримання офіційного висновку можна починати процес скасування розшуку та виключення з обліку.

Що робити зі штрафами та розшуком

Адвокат попереджає, що процес легалізації статусу може супроводжуватися певними юридичними складнощами. Оскільки громадянин вже перебуває у базі розшуку, ТЦК може вимагати сплати адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку (наприклад, за неявку за повісткою, яка і призвела до розшуку).

У такому разі існує два шляхи вирішення проблеми:

  • Сплата штрафу, якщо порушення дійсно мало місце до моменту встановлення інвалідності.

  • Оскарження дій ТЦК, якщо оголошення в розшук було неправомірним.

Після врегулювання цих питань та надання документів про інвалідність, ТЦК зобов’язаний виключити особу з військового обліку.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

112
