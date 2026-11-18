Мобілізація. / © ТСН.ua

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Наразі жодних законодавчих ініціатив щодо зміни мобілізаційного віку в Україні немає. Його межі залишаються незмінними — від 25 до 60 років.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна».

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Він наголосив, що закон «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачають мобілізацію всіх громадян України віком від 25 до 60 років включно.

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«Стандартний діапазон залишається незмінним — 25-60 років. Зрозуміло, що громадяни віком від 50 до 60 років далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов’язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше», — наголосив нардеп.

За словами Веніславського, наразі в Україні не розглядають ані підвищення, ані зниження мобілізаційного віку.

«Думаю, навіть якби з’явилися ініціативи знизити його від 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б», — додав нардеп.

Веніславський повідомив, що в Україні побільшало чоловіків віком від 25 до 60 років, які порівняно з довоєнним періодом почали масово вступати до навчальних закладів. Йдеться про студентів, учнів і слухачів ліцеїв спеціальних професійно-технічних закладів освіти. Водночас, наголошує депутат, навчання в таких закладах є законною підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

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Депутат також згадав дискусії в парламенті під час обговорення цього питання. За його словами, тоді деякі колеги виступали проти певних обмежень, аргументуючи це тим, що не можна так поводитися з «дітьми» віком 25–45 років, оскільки це може негативно позначитися на їхньому морально-психологічному стані.

Мобілізація в Україні — що відомо

Народна депутатка Мар’яна Безугла заговорила про мобілізацію жінок в Україні. З її слів, вона відстоює ідею єдиного підходу до військового обліку для всіх громадян незалежно від статі.

Зауважимо, бронювання працівників ОПК опинилось під загрозою. Підприємства закликають уряд продовжити чинні бронювання працівників до 1 лютого 2027-го, бо нові правила можуть призвести до втрати кваліфікованих фахівців, зупинення виробництва та зриву оборонних замовлень.

Водночас Наталія Борсук 27 липня цього року зареєструвала петицію, в якій пропонує знизити граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років. До 19 жовтня вона зібрала понад 25 тисяч голосів, тому її передали на розгляд прем’єр-міністру.

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