ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Чи наближається справжня зима: синоптик пояснив деталі

Метереологічна зима прийде тоді, коли в нас середньодобові значення температури знижуються нижче 0 градусів. Наразі таких цифр ми поки що не бачимо.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Метеорологічної зими ще не видно

Метеорологічної зими ще не видно / © ТСН

Календарна зима вже на порозі, але метеорологічної ще не видно.

Про це сказав синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт в ефірі Ранок.LIVE.

Синоптик пояснив, що зараз територією країни рухається атмосферний фронт, який принесе невеликі опади, але поступово слабшатиме.

Натомість на південь України почне впливати циклон з території Туреччини, що може додати хмарності та дощів.

Температури будуть нетипово високими: на Заході, Півночі та в Центрі сьогодні очікується +1…+6°C, в інших регіонах до +12°C, а на Півдні — до +16°C. Миколаївщина вже вчора зафіксувала новий температурний рекорд.

29 листопада нічні значення коливатимуться від +4 до -1°C, а вдень більшість областей матимуть +4…+9°C.Найтепліше традиційно буде на Півдні та в окремих районах Кіровоградської й Дніпропетровської областей — до +12°C.

Щодо снігового покриву, зараз він є лише в Карпатах і становить лише 1–3 см.

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на зиму 2025–2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie