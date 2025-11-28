Чи наближається справжня зима: синоптик пояснив деталі

Метеорологічної зими ще не видно / © ТСН

Календарна зима вже на порозі, але метеорологічної ще не видно.

Про це сказав синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт в ефірі Ранок.LIVE.

Синоптик пояснив, що зараз територією країни рухається атмосферний фронт, який принесе невеликі опади, але поступово слабшатиме.

Натомість на південь України почне впливати циклон з території Туреччини, що може додати хмарності та дощів.

Температури будуть нетипово високими: на Заході, Півночі та в Центрі сьогодні очікується +1…+6°C, в інших регіонах до +12°C, а на Півдні — до +16°C. Миколаївщина вже вчора зафіксувала новий температурний рекорд.

29 листопада нічні значення коливатимуться від +4 до -1°C, а вдень більшість областей матимуть +4…+9°C.Найтепліше традиційно буде на Півдні та в окремих районах Кіровоградської й Дніпропетровської областей — до +12°C.

Щодо снігового покриву, зараз він є лише в Карпатах і становить лише 1–3 см.

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на зиму 2025–2026.