Чи наближається справжня зима: синоптик пояснив деталі
Метереологічна зима прийде тоді, коли в нас середньодобові значення температури знижуються нижче 0 градусів. Наразі таких цифр ми поки що не бачимо.
Календарна зима вже на порозі, але метеорологічної ще не видно.
Про це сказав синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт в ефірі Ранок.LIVE.
Синоптик пояснив, що зараз територією країни рухається атмосферний фронт, який принесе невеликі опади, але поступово слабшатиме.
Натомість на південь України почне впливати циклон з території Туреччини, що може додати хмарності та дощів.
Температури будуть нетипово високими: на Заході, Півночі та в Центрі сьогодні очікується +1…+6°C, в інших регіонах до +12°C, а на Півдні — до +16°C. Миколаївщина вже вчора зафіксувала новий температурний рекорд.
29 листопада нічні значення коливатимуться від +4 до -1°C, а вдень більшість областей матимуть +4…+9°C.Найтепліше традиційно буде на Півдні та в окремих районах Кіровоградської й Дніпропетровської областей — до +12°C.
Щодо снігового покриву, зараз він є лише в Карпатах і становить лише 1–3 см.
