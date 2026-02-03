Чи наблизилася Україна до завершення війни: Сибіга оцінив перспективи

Андрій Сибіга / © Getty Images

Дипломатичні зусилля України щодо завершення повномасштабного російського вторгнення увійшли у найбільш інтенсивну фазу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга констатував появу нової динаміки у переговорному процесі. Він назвав її як кульмінаційний момент у мирних ініціативах Києва від початку повномасштабної війни.

Про це він розповів під час публічного інтерв’ю на майданчику «Нової країни», передає LB.ua.

За словами очільника МЗС, головним завданням української зовнішньої політики залишається зупинення агресії. Наразі на столі з’явилися конкретні ініціативи, що мають практичний потенціал. Сибіга наголосив на важливості того, що протягом минулого року Україні під керівництвом президента Володимира Зеленського вдалося відстояти всі принципові позиції на міжнародній арені.

«Я вважаю, що сьогодні ми маємо так звані doable — здійсненні — пропозиції, які дозволяють справді реалістично підійти до закінчення», — зазначив міністр, додавши, що це є ключовою ознакою переходу мирного процесу у нову якість.

Особливу роль у досягненні майбутнього миру очільник зовнішньополітичного відомства відвів Сполученим Штатам. Він підкреслив, що збереження залученості Вашингтона до процесів в Україні є стратегічним успіхом. На переконання міністра, участь американської сторони та особисті зусилля президента Дональда Трампа є критично важливими факторами для фіналізації війни.

«Ми вітаємо зусилля й особисто президента Трампа, і американської сторони, тому що без Америки ми цієї війни не закінчимо», — резюмував Андрій Сибіга.

Останні новини про мирні переговори з РФ

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбудеться 4 та 5 лютого.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговорний процес щодо війни в Україні може просунутися вперед навіть без участі його спеціальних посланців.

Російська делегація на майбутніх переговорах щодо України, які відбудуться 4–5 лютого в Абу-Дабі, залишиться без змін. Делегацію РФ очолить Ігор Костюков.

Раніше Пєсков знову зробив заяву щодо можливості особистої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.