Чи накриє Україну пил із Сахари: синоптики дали точний прогноз

Останні дні відразу кілька сервісів сповіщення про погоду опублікували прогноз, за яким Україну мало засипати пилом з пустелі Сахари. За попередніми даними, перенесення африканського пилу мало накрити спершу Європу, а потім Україну. Однак синоптики поділилися, що наразі очікувати величезних потоків пилу з Сахари в Україні не варто.

В Укргідрометцентрі пояснили детальніше, чи засипле Україну африканським пилом у найближчі дні.

Чи насувається на Україну пил із Сахари

Синоптики отримали багато запитань від людей щодо того, чи насувається пилова буря з Сахари на Україну.

«За супутниковими даними EUMETSAT, наразі у повітряному просторі над Середземним морем дійсно спостерігається перенесення незначної кількості пилу у напрямку півдня Італії», — пишуть в Укргідрометцентрі.

Однак у найближчі дві доби над Україною переважатимуть північно-західні повітряні потоки. Вони не сприятимуть поширення пилу з Сахари в Україні.

16 квітня зміниться рух повітряних мас у бік заходу. Це може спровокувати появу незначної кількості пилу на заході України.

Попри все, можливі концентрації пилу не вплинуть на якість повітря в Україні та західних областях.

Як піски Сахари впливають на погоду в різних країнах

Нагадаємо, пустельні піски Сахари можуть мати серйозний вплив на погоду та події в різних країнах — і навіть за тисячі кілометрів.

Пилові бурі нещодавно паралізували популярні морські курорти в Туреччині. В епіцентрі стихії опинилися Аланія та Анталія.

А в Греції через піски сталася негода — загинув чоловік. Острів Крит опинився в епіцентрі червоної пилової бурі.