Чи накриє Україну пил із Сахари: синоптики дали точний прогноз
Українців стривожили прогнози про пил із Сахари. Синоптики пояснили, чи дійде він до країни та чого очікувати найближчими днями.
Останні дні відразу кілька сервісів сповіщення про погоду опублікували прогноз, за яким Україну мало засипати пилом з пустелі Сахари. За попередніми даними, перенесення африканського пилу мало накрити спершу Європу, а потім Україну. Однак синоптики поділилися, що наразі очікувати величезних потоків пилу з Сахари в Україні не варто.
В Укргідрометцентрі пояснили детальніше, чи засипле Україну африканським пилом у найближчі дні.
Чи насувається на Україну пил із Сахари
Синоптики отримали багато запитань від людей щодо того, чи насувається пилова буря з Сахари на Україну.
«За супутниковими даними EUMETSAT, наразі у повітряному просторі над Середземним морем дійсно спостерігається перенесення незначної кількості пилу у напрямку півдня Італії», — пишуть в Укргідрометцентрі.
Однак у найближчі дві доби над Україною переважатимуть північно-західні повітряні потоки. Вони не сприятимуть поширення пилу з Сахари в Україні.
16 квітня зміниться рух повітряних мас у бік заходу. Це може спровокувати появу незначної кількості пилу на заході України.
Попри все, можливі концентрації пилу не вплинуть на якість повітря в Україні та західних областях.
Як піски Сахари впливають на погоду в різних країнах
Нагадаємо, пустельні піски Сахари можуть мати серйозний вплив на погоду та події в різних країнах — і навіть за тисячі кілометрів.
Пилові бурі нещодавно паралізували популярні морські курорти в Туреччині. В епіцентрі стихії опинилися Аланія та Анталія.
А в Греції через піски сталася негода — загинув чоловік. Острів Крит опинився в епіцентрі червоної пилової бурі.