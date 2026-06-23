Чи накриє Україну спека до +40: синоптикиня пояснила, чого очікувати

Спека / © Credits

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Аномальна спека, від якої потерпає Західна Європа, не пошириться на Україну. Найближчими днями в країні зберігатиметься нормальна для середини літа температура повітря.

Про це синоптикиня Наталка Діденко розповіла у проєкті "Тепер головне" на Еспресо.

За її словами, нинішню погоду в Україні не можна назвати надзвичайною спекою. Температура повітря залишається прийнятною для цього періоду літа.

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"У нас не мороз, це правда, але зараз в межах України прийнятна, нормальна температура повітря", — зазначила Діденко.

Синоптикиня пояснила, що основна хвиля сильної спеки зараз охопила країни Західної, Центральної та Південної Європи. Водночас, за її прогнозом, ця спека зупиниться перед українськими кордонами.

"Оця спека просто люта, немилосердна. Вона поширюється і просто стане перед українськими кордонами. І ця спека не дійде до України", — сказала вона.

Діденко додала, що Україну вже починає перетинати холодний атмосферний фронт. Саме він має дещо пом’якшити температуру, зокрема у західних і північних областях.

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За словами синоптикині, нині в Україні фіксували близько 30–31 градуса тепла, місцями до 32 градусів. Для середини літа це є нормальною, а не аномальною температурою.

"Це абсолютно нормальна температура повітря. Тобто це нормальна спека, не надзвичайна", — пояснила Діденко.

Водночас у Західній Європі ситуація значно складніша. Особливо від спеки потерпає Франція, де температура вже сягала 40–42 градусів. За попередніми прогнозами, така погода може тривати понад тиждень.

Синоптикиня зазначила, що в Україні найближчими днями не прогнозують надзвичайної спеки. Очікується прийнятна для сезону температура, а також періодичні короткочасні дощі.

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Прогноз погоди на 23 червня

Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні 23 червня. Стовпчики термометрів у північних і деяких західних регіонах покажуть від +24 до +29 градусів. На півдні і південному сході буде спека — там очікується близько +32 градусів.

Водночас у Києві і в Київській області очікується комфортна погода без денних опадів. Температура повітря опуститься до +27…+28 градусів.

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