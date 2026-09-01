Чи накриє захід України хвиля масованих атак РФ: експерт дав відповідь

Війна / © Associated Press

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Попри те, що російські реактивні безпілотники періодично долітають до західних областей України, ці атаки мають переважно показовий характер. Основною ж мішенню для росіян залишається Київ.

Про це в коментарі виданню «Еспресо» повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

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Атаки РФ на захід України — на що очікувати

На запитання, чи загрожують заходу України такі ж масовані атаки дронів, як Києву, аналітик відповів: ворог навмисно концентрує удари, щоб досягти максимального психологічного та інформаційного ефекту.

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«Їм передусім потрібно демонстративно виключити столицю з нормального функціонування, щоб вона перестала бути життєздатним містом. Більшість зусиль скерована саме на Київ, адже проблеми в столиці мають значно більший суспільний резонанс порівняно з іншими містами. Удари по Західній Україні — це, імовірно, певні демонстративні кроки, щоб показати європейцям: „ми можемо дістати і сюди“. Проте я думаю, що ворог насамперед концентруватиме весь свій потенціал саме проти столиці», — пояснив Сергій Згурець.

Окремо військовий експерт наголосив на тому, що Росія нарощує темпи виробництва реактивних безпілотників. На його думку, ця тенденція вимагає від України перегляду цілей для далекобійних ударів.

Експерт радить не витрачати дрони на другорядні цілі в РФ, як-от звичайні склади. Натомість українським силам варто бити по місцях запуску та російських заводах, де виготовляють ці безпілотники.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по Києву, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова у п’яти районах.

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Також 1 вересня у Подільському районі Києва через атаку ворожих БпЛА спалахнула пожежа на 14-15 поверхах 16-поверхового будинку, внаслідок чого постраждали троє людей.

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