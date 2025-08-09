Чи направляють заброньованих військовозобов’язаних на ВЛК: роз’яснення Міноборони

Бронювання / © ТСН.ua

Міністерство оборони України пояснило, що військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку від призову або перебувають на бронюванні, не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України у Telegram.

Це чітко визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації та на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Проте існують винятки з цього правила. Військовозобов’язані з чинною відстрочкою або бронюванням можуть бути направлені на ВЛК у таких випадках:

якщо вони приймаються на військову службу за контрактом;

якщо були визнані обмежено придатними до служби та не проходили повторний медичний огляд (окрім осіб з інвалідністю, які визнані у встановленому порядку);

якщо самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Таким чином, для більшості заброньованих військовозобов’язаних обов’язковий медогляд наразі не проводиться, що спрощує процедуру їхнього перебування поза призовом.

