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Чи обов'язково на Великдень освячувати кошик: відповідь митрополита
Це українська традиція, якої у багатьох православних країнах не дотримуються.
На Великдень ми приносимо до храму на освячення частинки тих страв, які потім будуть на святковому столі: паску, сир, яйця, ковбасу. Але нагальної потреби освячувати великодній кошик нема.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.
“У моєму дитинстві, коли ми не могли піти до храму, дідусь читав молитву "Отче наш" і свяченою йорданською водою окроплював те, що було святковому столі. Після чого можна було розговлятися”, — зазначив він.
Раніше йшлося про те, що у більшості регіонів час комендантської години у великодню ніч залишиться незмінним.