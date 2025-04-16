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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1097
Час на прочитання
1 хв

Чи обов'язково на Великдень освячувати кошик: відповідь митрополита

Це українська традиція, якої у багатьох православних країнах не дотримуються.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Великдень

Великдень / © Pixabay

На Великдень ми приносимо до храму на освячення частинки тих страв, які потім будуть на святковому столі: паску, сир, яйця, ковбасу. Але нагальної потреби освячувати великодній кошик нема.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.

“У моєму дитинстві, коли ми не могли піти до храму, дідусь читав молитву "Отче наш" і свяченою йорданською водою окроплював те, що було святковому столі. Після чого можна було розговлятися”, — зазначив він.

Раніше йшлося про те, що у більшості регіонів час комендантської години у великодню ніч залишиться незмінним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1097
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