Чи обов'язково на Великдень освячувати кошик: відповідь митрополита

Великдень / © Pixabay

Реклама

На Великдень ми приносимо до храму на освячення частинки тих страв, які потім будуть на святковому столі: паску, сир, яйця, ковбасу. Але нагальної потреби освячувати великодній кошик нема.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.

“У моєму дитинстві, коли ми не могли піти до храму, дідусь читав молитву "Отче наш" і свяченою йорданською водою окроплював те, що було святковому столі. Після чого можна було розговлятися”, — зазначив він.

Реклама

Раніше йшлося про те, що у більшості регіонів час комендантської години у великодню ніч залишиться незмінним.