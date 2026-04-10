Чи обов’язково українцям міняти паспорт-книжечку на ID

Українці можуть залишати собі паспорт зразка 1994 року, але у разі потреби оновлення чи відновлення отримають уже сучасну ID-картку.

В Україні поки не визначили кінцевий термін дії паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто власники таких документів можуть і надалі користуватися ними, якщо вони дійсні та не потребують заміни.

Коли паспорт потрібно обмінювати

Обмін паспортів старого зразка на ID-картки здійснюється за бажанням власника, або ж у разі, коли документ підлягає заміні.

Змінити його можна за бажанням. Або у разі, якщо:

  • змінюється інформація, внесена до паспорта (наприклад, прізвище)

  • є помилки в паспорті

  • документ непридатний для використання (паспорт/фото пошкоджено або відсутня його частина)

Паспорт-книжечку доведеться обміняти на ID-картку, якщо власник не вклеїв фотографію протягом місяця після досягнення 25 чи 45 років. У такому разі документ вважається недійсним, і його замінюють на новий формат.

Яке покарання за протермінований паспорт

За статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, використання протермінованого паспорта тягне за собою:

  • попередження у разі першого порушення

  • штраф від 17 до 51 грн — за повторне порушення протягом року

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення скоротити терміни термінового виготовлення документів. Тепер обмін чи відновлення втраченого паспорта триватиме сім робочих днів замість 10.

