- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи обов’язково українцям міняти паспорт-книжечку на ID
Українці можуть залишати собі паспорт зразка 1994 року, але у разі потреби оновлення чи відновлення отримають уже сучасну ID-картку.
В Україні поки не визначили кінцевий термін дії паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто власники таких документів можуть і надалі користуватися ними, якщо вони дійсні та не потребують заміни.
Коли паспорт потрібно обмінювати
Обмін паспортів старого зразка на ID-картки здійснюється за бажанням власника, або ж у разі, коли документ підлягає заміні.
Змінити його можна за бажанням. Або у разі, якщо:
змінюється інформація, внесена до паспорта (наприклад, прізвище)
є помилки в паспорті
документ непридатний для використання (паспорт/фото пошкоджено або відсутня його частина)
Паспорт-книжечку доведеться обміняти на ID-картку, якщо власник не вклеїв фотографію протягом місяця після досягнення 25 чи 45 років. У такому разі документ вважається недійсним, і його замінюють на новий формат.
Яке покарання за протермінований паспорт
За статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, використання протермінованого паспорта тягне за собою:
попередження у разі першого порушення
штраф від 17 до 51 грн — за повторне порушення протягом року
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення скоротити терміни термінового виготовлення документів. Тепер обмін чи відновлення втраченого паспорта триватиме сім робочих днів замість 10.