Чи очікувати похолодання на Провідну неділю: відповідь синоптика

Весна, погода

У п’ятницю та суботу, 17–18 квітня, погоду в Україні визначатимуть циклони з боку Білорусі й Туреччини. Через це в більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це пише синоптик Віталій Постригань.

Температура вночі становитиме +3…+8°, удень повітря прогріватиметься до +12…+17°.

«Хто планував провести вихідні на відкритому повітрі, варто врахувати погодні умови», — зазначається у повідомленні.

У Провідну неділю, 19 квітня, до України почне надходити прохолодніше повітря арктичного походження. Посилиться вітер, місцями можливі невеликі дощі, а температура знизиться до +2…+7° вночі та +10…+15° — вдень.

На початку наступного тижня похолодання посилиться: вночі очікується +2…+7°, в низинах можливі заморозки до 0…-3°. Вдень температура підніматиметься лише до +9…+14°.

Як зазначалося, весна в Україні супроводжується різкими перепадами температур — після потепління до країни знову надходить арктичне повітря, що спричиняє нічні заморозки. Синоптики попереджають, що такий холод може тривати довго, аж до кінця травня. Через нестійку та вологу погоду вже фіксують заморозки до -2…-3°, які небезпечні для ранніх плодових культур і можуть уповільнювати розвиток рослин.