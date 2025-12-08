Чи очікувати потепління у грудні: синоптикиня здивувала відповіддю

Синиця / © pexels.com

Реклама

Цього року у грудні сильного потепління, принаймні найближчим часом, не буде. Як для зимового місяця, в Україні й так зберігаються досить незвичні температури.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи очікувати потепління цього місяця

За словами представниці Укргідрометцентру, навряд чи у грудні варто очікувати теплішу погоду ніж та, яка у нас зберігається зараз, оскільки поки передумов для цього немає, і зараз й без цього досить тепло.

Реклама

«Вночі 8 — 9 грудня можливий невеликий мороз від +2 градусів до -4 градусів орієнтовно, а вдень від 0 до +6 градусів. На півдні країни та на Закарпатті взагалі можливі температури від +3 до +9 градусів», — розповіла Наталія Птуха.

Загалом температурні показники у грудні, очікуються на 2 градуси вище за норму, додала синоптикиня.

На яку погоду чекати найближчим часом

Раніше Наталія Птуха повідомляла, що на початку грудня температура повітря буде здебільшого теплою. Місцями хоч і можливі нічні морози, але переважно показники не перетинатимуть позначку 0.

Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.