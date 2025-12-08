ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
347
Час на прочитання
1 хв

Чи очікувати потепління у грудні: синоптикиня здивувала відповіддю

Як для зимового місяця, в Україні й так зберігаються досить незвичні температури.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Синиця

Синиця / © pexels.com

Цього року у грудні сильного потепління, принаймні найближчим часом, не буде. Як для зимового місяця, в Україні й так зберігаються досить незвичні температури.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи очікувати потепління цього місяця

За словами представниці Укргідрометцентру, навряд чи у грудні варто очікувати теплішу погоду ніж та, яка у нас зберігається зараз, оскільки поки передумов для цього немає, і зараз й без цього досить тепло.

«Вночі 8 — 9 грудня можливий невеликий мороз від +2 градусів до -4 градусів орієнтовно, а вдень від 0 до +6 градусів. На півдні країни та на Закарпатті взагалі можливі температури від +3 до +9 градусів», — розповіла Наталія Птуха.

Загалом температурні показники у грудні, очікуються на 2 градуси вище за норму, додала синоптикиня.

На яку погоду чекати найближчим часом

Раніше Наталія Птуха повідомляла, що на початку грудня температура повітря буде здебільшого теплою. Місцями хоч і можливі нічні морози, але переважно показники не перетинатимуть позначку 0.

Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.

Дата публікації
Кількість переглядів
347
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie