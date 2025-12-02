ТСН у соціальних мережах

Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: нардеп відповів

Весь народ має бути готовий до захисту України через можливе відновлення агресії Росії.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Мобілізація жінок

Україна має готувати все населення, включаючи жінок і чоловіків, до національного спротиву.

Про це розповів представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю для Telegraf.

Він прокоментував чутки про можливу примусову мобілізацію жінок окремих спеціальностей.

«На сьогоднішній день в комітеті немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. В цьому плані нічого не змінюється, і, я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися,» — констатував Веніславський.

Однак, Веніславський закликав дивитися стратегічно на післявоєнну ситуацію та майбутнє національного спротиву.

«Але нам потрібно дивитися на післявоєнну ситуацію, коли ми маємо готувати весь наш народ до спротиву. Маємо бути готові, що рано чи пізно у РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну,» — підкреслив він.

На думку представника Верховної Ради, це зобов’язує Україну думати, як залучити все населення до військової підготовки та системи національного спротиву після завершення активних бойових дій.

Веніславський додав, що «в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни» у разі, якщо буде укладено мирний договір у тому чи іншому форматі. Це єдиний спосіб забезпечити тривалу безпеку держави.

Нагадаємо, експерти заявляють, що мобілізація в Україні триватиме доти, доки повністю не припиняться бойові дії. За їхніми словами, навіть у разі зниження інтенсивності фронту армії потрібні ротації та підготовка нових підрозділів.

У Комітеті Ради з нацбезпеки також наголошують: мобілізаційні заходи необхідно продовжувати, адже Росія, попри можливі переговори, прагнутиме тиску силою, а Україна має готувати резерв і зважати на незмінні ризики з боку РФ.

