Чи оголосить Путін мобілізацію в РФ: Сирський назвав ймовірну дату і причину

Мобілізація в РФ. Фото ілюстративне / © Associated Press

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Путінський режим може в крайньому разі вдатися до проведення чергової хвилі мобілізації. Військове керівництво України розглядає всі можливі сценарії та готується до будь-яких дій ворога.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський екслюзивно для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».

«Ми розглядаємо всі можливі варіанти дій ворога, ми готуємося та розглядаємо всі загрозливі напрямки, і ви знаєте, що проводимо низку заходів, які спрямовані для запобігання цим діям. Звичайно, російський Генштаб теж планує відповідні дії», — відповів головком ЗСУ.

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Сирський закликав обережно ставитися до питань можливості мобілізації в Росії. Він погодився, що така можливість «завжди існує».

«Просто я думаю, якщо вони її і будуть приводити в крайньому випадку, і напевно після виборів (йдеться про вибори до Державної думи РФ, які відбудуться з 18 по 20 вересня 2026 року — Ред.)», — сказав генерал.

Нагадаємо, що напередодні оголошення мобілізації у вересні 2022 року в РФ ледь не до останнього заперечували таку можливість.

1 листопада 2022 року російський диктатор Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Військовий комісар підмосковних міст проговорився, що мобілізація у Росії не закінчена, а призупинена.

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