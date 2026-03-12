Чи оштрафують батьків, якщо 17-річний не стане на військовий облік: пояснення адвокатки

Військовий облік

В Україні юнаки, яким 2026 року виповнюється 17 років (2009 рік народження), зобов’язані стати на військовий облік призовників. Процедура є обов’язковою, а дані про юнаків мають бути внесені до Єдиного державного реєстру до 31 липня.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко для РБК-Україна.

Як стати на військовий облік: два варіанти

Зараз процес цифровізовано, тому підлітки можуть обрати найзручніший для себе спосіб:

Дистанційно: через мобільний застосунок «Резерв+» за умови наявності електронної ідентифікації.

Особисто: у територіальному центрі комплектування (ТЦК та СП) за місцем фактичного проживання.

Для особистого візиту необхідно підготувати паспорт, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документи про освіту та чотири кольорові фотокартки (35×45 мм). Також знадобиться довідка з місця навчання або роботи.

Важливою особливістю процедури є те, що під час первинного взяття на облік проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) не потрібно. Медогляд стане обов’язковим лише згодом — перед початком базової військової служби або практичних занять.

Чи буде штраф, якщо не стати на військовий облік

Адвокат юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко зазначає, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Проте на практиці випадків притягнення батьків до відповідальності через те, що їхній син не став на облік, наразі не зафіксовано.

Значну роль у цьому процесі відіграють навчальні заклади. Школи та коледжі зобов’язані взаємодіяти з ТЦК, передавати дані про учнів та координувати їхнє направлення на реєстрацію. Попри те, що держава володіє частиною даних через реєстри навчальних закладів, це не звільняє юнаків від обов’язку пройти процедуру самостійно.

Як пояснює юристка, звірка даних навчальним закладом — це лише частина процесу, якої недостатньо для повноцінного взяття на облік майбутнього військовозобов’язаного.

Нагадаємо, вже найближчим часом парламент може отримати від Міністерства оборони України проєкт нововведень, пропозицій стосовно оновлення призову на військову службу.