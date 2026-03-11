Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вчора Україна отримала німецьку частину ракет для систем Patriot, які партнери обіцяли під час останнього засідання «Рамштайн».

Про це Зеленський сказав 11 березня.

«Дійсно, на останньому „Рамштайні“ була домовленість партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет для систем Patriot, саме PAC-3, про яку ви сказали — 35 ракет», — повідомив він.

Реклама

Отримання ракет є частиною зобов’язань міжнародних партнерів України щодо посилення оборонних можливостей країни, зокрема протиповітряної та протиракетної оборони.

Президент також наголосив, що така підтримка партнерів є важливою для забезпечення безпеки та ефективного захисту українського неба від загроз.

Німеччина та ракети Patriot для України: що відомо

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на пресконференції після 33-го засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі повідомив, що Україна загалом зможе отримати 35 ракет для Patriot.

«Захист неба — це один з пріоритетів нашої підтримки. Німеччина передала 5 з 12 систем Patriot. Ми також доставили системи IRIS-T», — сказав тоді Пісторіус.

Реклама

Також йшлося про те, що перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі очільник Міноборони Британії Джон Гілі оголосив про фіндопомогу для зміцнення української ППО.

Про те, що Україна потребує ППО в терміновому порядку, йшлося і раніше. Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про комплекс термінових змін у Повітряних силах і системі ППО, які мають підвищити ефективність захисту українського неба.