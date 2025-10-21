Чи отримають ЗСУ 3 тисячі крилатих ракет "Фламінго": нардеп Костенко дав однозначну відповідь

Крилата ракета «Фламінго» / © Associated Press

Збройні сили України в найближчій перспективі не зможуть отримати тисячі ракет FP-5 «Фламінго», оскільки з появою цієї зброї налагодити її масове виробництво було нереалістично, заявила народний депутат.

Про це заявив народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV, розповідаючи про перспективи ракетної програми в Україні. Зокрема, він торкнувся теми масового виробництва українських крилатих ракет і заяв із цього приводу президента Володимира Зеленського.

«Я нещодавно слухав те, що сказав президент. Він говорив саме, що ми зробимо 3000 крилатих ракет, я тоді сумнівався. І в принципі, я розумію, що я мав рацію, тому що вже маю великий досвід служби в армії і в спецслужбах, і коли вже займаюся оборонно-промисловим комплексом, що заяви робити легше, ніж потім їх виконувати», — сказав нардеп.

За словами нардепа, в України немає такої кількості ракет «Фламінго», і в найближчій перспективі не буде. І тепер відповідальність за подібні заяви мають нести ті, хто поширював інформацію або ж не виконав завдання глави держави.

«Щоб ми розуміли, що ніяких 3000 крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, що потрібно взагалі підрахувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили, на жаль. Ну, тут потрібно тепер президенту поставити запитання, або його неправильно поінформували, коли він робив цю заяву, або не виконали завдання ті, кому він його ставив. Але ще раз кажу, із самого початку це було нереалістично. Тому що просто порахувати, скільки коштують 3000 крилатих ракет, якщо ми говоримо про нормальні ракети», — підкреслив Костенко.

Раніше повідомлялось, що Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго», які можуть летіти всього за 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг.