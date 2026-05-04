Чи отримає Україна ракети проти балістики від партнерів: Зеленський відповів

Марк Рютте та Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна продовжуватиме отримувати антибалістичні ракети від партнерів у межах реалізації програми PURL.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Зеленського, ключовою темою обговорення став захист українського неба від російських атак.

«Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі», — зазначив Зеленський.

Також він висловив вдячність за підтримку програми PURL, яка дозволяє країні ефективно захищатися від балістичних ударів з боку Російської Федерації.

Окрім постачання зброї, лідери обговорили довгострокову співпрацю у сфері безпеки. Президент наголосив, що важливо посилювати взаємодію з країнами НАТО, впроваджувати спільні проєкти та разом виробляти зброю і техніку.

До слова, військове командування та Міністерство оборони України запроваджують додаткові заходи для захисту Дніпра та Одеси від російських повітряних атак.

