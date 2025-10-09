Чи отримає Україна ракети Tomahawk від США: Зеленський відповів

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на останній зустрічі з Трампом він не почув від американського лідера слово «ні» на питання щодо поставок далебійних ракет «Томагавк».

Про це український президент сказав на розмові з журналістами.

«Президент Трамп може дати Україні деякі речі, про які ми говорили. Вони точно можуть посилити Україну, деякі далекобійні речі, які дуже для нас важливі. Ми говорили про це питання вперше восени минулого року — тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли Президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув „ні“, — зазначив він.

Зеленський додав, що почув від Трампа обіцянку, що США будуть працювати на технічному рівні, і будуть розглядати цю можливість.

Нагадаємо, президент Зеленський запевнив, що співпраця зі США продовжується, а з Трампом у нього — діалог і «теплі відносини».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вже «майже остаточно» ухвалив рішення щодо поставок ракет Tomahawk Україні.