Чи передасть Трамп Україні ракети Tomahawk: німецький генерал дав оцінку

Дональд Трамп / © Associated Press

Україна навряд чи отримає далекобійні американські ракети Tomahawk найближчим часом, оскільки Дональд Трамп бажає грати роль нейтрального посередника у війні, а не прихильника України.

Таку думку висловив німецький бригадний генерал у відставці Клаус Віттманн в інтерв’ю «Укрінформу».

Віттманн вважає, що навіть якщо Трамп усвідомить, що Володимир Путін затягує час і не прагне миру, це не призведе до максимальної військової підтримки України.

«Він відійде вбік і захоче натомість грати роль нейтрального посередника, а не прихильника України. І він бачить війну проти України радше як дражливу перешкоду, бо насправді хоче знову мати нормальні відносини з Росією, насамперед економічно вигідні», — наголосив генерал.

За словами Віттманна, «загроза для Росії», яка містилася у згадці про Tomahawk, була нейтралізована після дзвінка Путіна, ще до розмови з президентом Зеленським. Саме тому, на його думку, Києву не варто чекати на ці ракети.

Водночас, генерал у відставці переконаний, що питання німецьких ракет Taurus залишається на порядку денному. Він підкреслив, що Україні необхідні далекобійні засоби для ударів по військових аеродромах, командних центрах, логістиці та промислових об’єктах у глибині російської території. Віттманн наголосив, що всі такі удари є законними з військового погляду та відповідно до міжнародного права.

Експерт додав, що навіть намір розпочати навчання українських військових на Taurus став би важливим сигналом, а сильний страх Росії перед цією зброєю підтверджує її реакція на згадку про Tomahawk.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «не може віддати Україні всю зброю». Він пояснив, що США самі потребують ракет Tomahawk на тлі запиту постачання з боку Києва.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс прокоментував можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. За його словами, президент Дональд Трамп «безумовно почув цей запит», однак наразі питання перебуває на стадії обговорення.