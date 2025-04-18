Чи передбачене покарання за прослуховування російських пісень на вулиці: що каже юрист

Громадяни мають право звертатися до поліції, якщо виявили споживання в публічних місцях російськомовного контенту / © Pexels

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Українське законодавство забороняє прослуховування російськомовного контенту у публічних місцях. Водночас через прогалини у законі покарань за такі порушення фактично немає.

Про це повідомив юрист Руслан Ружицький у коментарі hromadske.

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заборону на публічне використання російської музики, а також фонограм і музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.

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Подібні рішення приймають і на місцевому рівні. До прикладу, мораторій на публічне використання російськомовного продукту Київрада прийняла у червні 2023 року.

Утім, відповідальності за таке порушення не передбачили. Для цього потрібні зміни до закону, за які депутати досі не взялися, пояснив юрист.

За його словами, є три сценарії того, як можуть розвиватися події в разі такого порушення. Так, якщо компанія на людях слухає російську музику і при цього вживає алкоголь, на неї можуть скласти адмінпротокол через розпивання спиртного.

Якщо люди при прослуховуванні такої музики порушують громадський порядок, на них можуть скласти протокол за дрібне хуліганство.

Однак, адмінпротоколу може і не бути, якщо компанія ввічливо відреагує на зауваження та припинить прослуховування музики.

У відповіді на запит журналістів у поліції зауважили, що громадяни мають право викликати правоохоронців у подібних випадках, однак, вони «здійснюють превентивну та профілактичну діяльність», спрямовану передусім на запобігання вчиненню таких порушень.

Якщо адмінпротокол складають на підлітків у віці 16-18 років, щодо них можуть бути застосовані такі заходи впливу:

зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення;

попередження;

догана або сувора догана;

передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру двом братам 21 та 22 років у навмисному вбивстві товариша після сварки через російську музику. Чоловіки посварились через те, що підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути. Під час конфлікту один з братів завдав йому декілька ударів ножем, а інший добив його по голові каструлею.