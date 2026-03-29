Чи перенаправляють США зброю для України на Близький Схід: Сибіга відповів
Глава МЗС Андрій Сибіга отримав запевнення від Держсекретаря США, що програма PURL працює виключно на посилення української ППО.
Україна отримала офіційне підтвердження від адміністрації США, що озброєння, призначене для ЗСУ, не переадресовували в інші регіони світу, зокрема на Близький Схід.
Про це за результатами саміту міністрів закордонних справ G7 у Франції заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга у коментарі «Укрінформу».
Чи отримуватиме Україна зброю від США
Під час засідання у присутності міністрів «Групи Семи» Держсекретар США Марко Рубіо чітко заперечив чутки про зміну географії постачань.
«Марко Рубіо сказав, що нічого нікуди не переадресовувалося із програми PURL в інші географічні куточки. Все обладнання та фонди, призначені для України, використовуються за призначенням. Станом на зараз планів щодо переадресації також немає», — сказав Андрій Сибіга.
Сибіга також повідомив, що до програми PURL долучилася ще одна держава, яка зробить свій внесок у наповнення фондів. Назву країни міністр поки не розкриває, проте наголошує: це свідчить про життєздатність та розвиток ініціативи.
Що таке PURL і чому це важливо
Це спеціальна ініціатива США для закупівлі озброєння (переважно засобів ППО) безпосередньо у виробників.
Наразі це «єдиноможливий інструмент» для системного посилення української стратегічної ППО.
Програма дозволяє планувати поставки на довгострокову перспективу, попри політичні дискусії у Вашингтоні.
Раніше у ЗМІ з’являлися побоювання, що через загострення конфлікту між США та Іраном частина ресурсів, заброньованих для України, може бути передана Ізраїлю чи іншим союзникам у регіоні Затоки.
Нагадаємо, Сполучені Штати зіткнулися з критичним виснаженням запасів крилатих ракет Tomahawk через високу інтенсивність бойових дій проти Ірану, що викликає серйозне занепокоєння у Пентагоні.