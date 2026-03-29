Чи перенаправляють США зброю для України на Близький Схід: Сибіга відповів

Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Україна отримала офіційне підтвердження від адміністрації США, що озброєння, призначене для ЗСУ, не переадресовували в інші регіони світу, зокрема на Близький Схід.

Про це за результатами саміту міністрів закордонних справ G7 у Франції заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга у коментарі «Укрінформу».

Чи отримуватиме Україна зброю від США

Під час засідання у присутності міністрів «Групи Семи» Держсекретар США Марко Рубіо чітко заперечив чутки про зміну географії постачань.

Реклама

«Марко Рубіо сказав, що нічого нікуди не переадресовувалося із програми PURL в інші географічні куточки. Все обладнання та фонди, призначені для України, використовуються за призначенням. Станом на зараз планів щодо переадресації також немає», — сказав Андрій Сибіга.

Сибіга також повідомив, що до програми PURL долучилася ще одна держава, яка зробить свій внесок у наповнення фондів. Назву країни міністр поки не розкриває, проте наголошує: це свідчить про життєздатність та розвиток ініціативи.

Що таке PURL і чому це важливо

Це спеціальна ініціатива США для закупівлі озброєння (переважно засобів ППО) безпосередньо у виробників.

Наразі це «єдиноможливий інструмент» для системного посилення української стратегічної ППО.

Програма дозволяє планувати поставки на довгострокову перспективу, попри політичні дискусії у Вашингтоні.

Раніше у ЗМІ з’являлися побоювання, що через загострення конфлікту між США та Іраном частина ресурсів, заброньованих для України, може бути передана Ізраїлю чи іншим союзникам у регіоні Затоки.

Нагадаємо, Сполучені Штати зіткнулися з критичним виснаженням запасів крилатих ракет Tomahawk через високу інтенсивність бойових дій проти Ірану, що викликає серйозне занепокоєння у Пентагоні.