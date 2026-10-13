Чи перевалить долар за 50 грн уже цього року: у Нацбанку дали чітку відповідь

Обмін валют / © Associated Press

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На тлі коливань курсу та обговорень серед українців щодо можливого злету долара до позначки 50 гривень у Національному банку України прокоментували ситуацію на валютному ринку.

Про це заявив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський у коментарі Новини.LIVE.

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За словами заступник голови НБУ, регулятор традиційно утримується від надання прогнозів щодо конкретного числового значення курсу валют на майбутнє. Водночас регулятор робить усе можливе для забезпечення стабільності національної валюти та контролю над цінами.

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«З усієї практики, яку Національний банк проводив на валютному ринку, можемо точно сказати, що курс у космос не літає», — наголосив Лепушинський.

Посадовець підкреслив, що ключовим орієнтиром та головною ціллю НБУ залишається повернення інфляції до показника 5% і її подальше утримання близько цього рівня. Саме це є запорукою стабільності гривні та запобіжником від різких валютних стрибків.

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 13 жовтня. Долар додав у ціні 7 копійок, тоді як євро подешевшав на 7 копійок. Злотий, у свою чергу, подешевшав на 3 копійки.

Курс долара

1 долар США — 44,95 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,24 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,45 (-3 коп.)

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