Прикордонники облаштовують так звану «кілзону» з протитанковими ровами / © Associated Press

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Білорусь продовжує посилювати військову присутність біля українського кордону та розгортає нову десантно-штурмову бригаду. Однак зараз це не створює безпосередню загрозу для України.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Він нагадав, що Мінськ ще від 2022 року регулярно заявляє про нібито загрозу з боку України та використовує це як обґрунтування для посилення своїх військових спроможностей на південному напрямку.

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«Фактично, не варто зараз очікувати, що це якась сила, яка може там створити загрозу нашій країні», — зазначив він.

У ДПСУ наголошують: наразі йдеться радше про моніторинг потенційної загрози, а не про ознаки підготовки безпосереднього наступу.

Загроза з Білорусі — що відомо

Інформація про ймовірний наступ з території Білорусі з’являється не вперше. Про ризики говорять на найвищому рівні. Ще на початку квітня Володимир Зеленський доручив посилити оборону на північному напрямку. Про загрозу нового вторгнення попереджала й українська розвідка.

Аналогічної оцінки дотримуються й у Держприкордонслужбі, де білоруський напрямок називають одним із потенційно небезпечних для України.

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25 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об’єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів вздовж кордону з Україною.

Низка експертів вважає, що розмови про можливий наступ з боку Білорусі можуть бути спробою змусити Україну розпорошувати сили. Адже українським військовим доводиться контролювати не лише понад 1200 кілометрів активної лінії фронту, а й більш ніж тисячу кілометрів кордону з Білоруссю. Навіть без реальної підготовки до вторгнення концентрація військ поблизу кордону або демонстрація такої загрози змушує Генштаб утримувати там додаткові підрозділи та техніку.

Пряма участь білоруської армії у війні проти України може мати серйозні політичні та економічні наслідки для Мінська, кажуть аналітики. Останнім часом Білорусь почала поступово виходити з міжнародної ізоляції, а сам Олександр Лукашенко, на думку експертів, зацікавлений у збереженні внутрішньої стабільності та питанні майбутнього транзиту влади. Тому нова ескалація може перекреслити його нинішні політичні та економічні розрахунки.

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