Чи піде Лукашенко в наступ: генерал СБУ назвав три причини нових навчань біля кордонів України

Як Росія використовує Білорусь для гібридного тиску на Україну та НАТО / © ТСН.ua

Реклама

У Білорусі вже вкотре розгорнули військові навчання біля кордонів Польщі та України. Повідомляється, що заходи триватимуть від 19 до 25 березня.

Чи є загроза для України цього разу, розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Нові масштабні навчання армії Білорусі на західному напрямку генерал радить розглядати без паніки, але й без наївності.

Реклама

«Будь-яка активність білоруських військ сьогодні — це не лише питання Мінська. Це питання військової інтеграції Білорусі у російську військову систему», — пояснив він.

За словами Ягуна, формально йдеться про перевірку боєготовності. Реально ці навчання мають на меті три речі.

Перше

Демонстрація контролю Лукашенка над силовим блоком. Для режиму це питання виживання. Армія для Лукашенка — не інструмент війни, а інструмент стабільності режиму, зауважує Ягун.

Друге

Створення постійної напруженості на кордонах НАТО. Польща та країни Балтії змушені реагувати навіть на планові маневри, бо після початку вторгнення 2022 року будь-які «навчання» на пострадянському просторі сприймаються як загроза.

Реклама

Третє

«Класичний російський військовий ефект відтягування ресурсів. Сам факт активності на білоруському напрямку змушує Україну тримати там сили, які могли б працювати на східному фронті. Це стара радянська стратегія розтягування противника по периметру», — пояснив генерал.

Чи є ознаки, що ворог нападе з території Білорусі

За інформацією Ягуна, станом на зараз немає ознак формування ударного угруповання, здатного до масштабного наступу з території Білорусі.

Тож що насправді задумав ворог

«Натомість реалістичнішими видаються інші ризики: провокації на кордоні, інформаційні операції, демонстраційні переміщення військ, навчання диверсійним діям, спільні російсько-білоруські сценарії гібридного тиску», — вважає Ягун.

Він наголосив, що після 2022 року північний напрямок більше ніколи не буде для України «другорядним». Там створена система інженерних укріплень, постійний розвідувальний контроль та угруповання прикриття.

Реклама

На думку генерала, найбільший стратегічний ризик полягає не в самій білоруській армії, яка обмежена в боєздатності та мотивації до війни проти України, а в можливості використання території Білорусі Росією як військового простору — для ракет, авіації, навчальних центрів або демонстраційного тиску.

