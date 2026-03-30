Чи піде Зеленський на другий президентський термін: перша леді відповіла
Олена Зеленська заявила, що рішення про другий термін залежить від президента, але визнала, що цей шлях дуже складний для родини.
Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала можливість повторного балотування Володимира Зеленського на пост президента. За її словами, це рішення залишається виключно за главою держави, однак шлях президентства є надзвичайно складним і виснажливим для всієї родини.
Про це йшлося в інтерв’ю Зеленської для Fox News.
У відповідь на запитання, чи хотіла б вона, щоб її чоловік знову балотувався, Зеленська зазначила, що її позиція суттєво не змінилася з попередніх виборів.
«Я не думаю, що щось змінилося від минулого разу. Ми всі розуміємо, які випробування та очікування перед президентом і від президента, і від його родини», — сказала вона.
Перша леді підкреслила, що не впливає на політичні рішення чоловіка, але вже має досвід життя в статусі дружини президента.
«Я не можу впливати на його рішення, чи балотуватися вдруге. Я уже знаю, як це — жити, коли ти дружина президента. Мене це не так лякає, як тоді, коли він балотувався», — додала вона.
«Ми обидва втомлені»: Олена Зеленська про можливе переобрання президента
Водночас Зеленська визнала, що цей шлях є непростим і виснажливим для обох.
«Чи хочу я цього ще раз? Це дуже складний шлях, дуже виснажливий. Ми обидва втомлені», — зазначила вона.
За її словами, остаточне рішення залежатиме від того, чи вважатиме Володимир Зеленський за необхідне продовжити роботу задля завершення розпочатих процесів.
«Проте є зобов’язання, і якщо він вирішить, що мусить залишитись, аби закінчити процеси, які він розпочав, — це буде його рішення», — підсумувала перша леді.
