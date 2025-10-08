ТСН у соціальних мережах

Чи підніматимуть ціни на газ в Україні — прем’єрка відповіла

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, якими будуть ціни на газ для населення і бюджетних установ.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Український уряд зберігає стабільні тарифи на газ до весни 2026 року.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про це 8 жовтня.

За її словами, держава працює над забезпеченням стабільності для громадян у зимовий період, який цього року супроводжується новими викликами через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Головною метою уряду Свириденко назвала проходження опалювального сезону, незважаючи на складні умови воєнного стану. Уряд, за її словами, гарантуватиме українцям світло, тепло та прогнозовані тарифи.

Для цього ухвалено рішення продовжити дію спеціальних обов’язків на ринку природного газу. Це означає, що ціни залишаються фіксованими до 31 березня 2026 року:

  • для населення — 7 420 грн за 1000 кубометрів газу (з ПДВ),

  • для бюджетних установ — 16 390 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ).

Свириденко наголосила, що такий крок дозволить зберегти тарифну стабільність протягом усього опалювального сезону та забезпечити передбачуваність для громадян і місцевих бюджетів навіть в умовах війни.

Нагадаємо, зараз українські споживачі платять одну з найнижчих цін на газ у Європі. Так, станом на жовтень 2025 року, наприклад, жителі Швеції сплачують 1,89 євро за кубометр газу.

