Чи підпише Путін мирний план: експерт пояснив

Володимир Путін / © Associated Press

Вірогідність того, що Росія піде на підписання мирної угоди, яка б реально гарантувала безпеку Україні та відповідала міжнародному праву, залишається вкрай низькою.

Таку думку висловив дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Ілюзія перемовин та «навіженість» Кремля

Експерт закликав українське суспільство та міжнародних партнерів позбутися ілюзій щодо нинішнього переговорного процесу. За його словами, хоча дипломатичні зусилля дають надію, розстановка сил свідчить про небажання Москви йти на компроміси.

«І очевидним є те, що Росія робитиме все для того, щоб не допустити програшних для себе позицій. Путін, як ми бачимо з його риторики, діє навіжено. І він вважає, що в Росії є достатньо запасу й сил та економічного потенціалу для того, щоб продовжувати цю війну. Таким чином, вірогідність того, що ті домовленості та ідеї, які були досягнуті в Берліні, стануть прийнятними для Путіна, є низькою», — наголосив він.

Психологічна зброя Кремля: міф про «непереможну Росію»

Окрему увагу Лубківський звернув на прихований трек війни — масштабну психологічну операцію Кремля. Її мета — переконати світ, що агресора неможливо зупинити, а отже, Україна нібито має йти на поступки.

«Відбувається ще один дуже важливий, принципово важливий трек, який ми не помічаємо, тому що він такий непомітний, так, ніби це якесь повітря, яке навколо нас існує. Це трек психологічних операцій, які здійснює Кремль. Кремль нав’язує і українцям, і європейцям, і американцям, усьому світові дві прості речі. Це дві сторони однієї і тієї самої медалі. Перше, що Росія непереможна. І друга сторона, що Росію неможливо зупинити», — пояснив він.

Дипломат зауважив, що відповідальність за можливий зрив мирних планів повністю лежить на агресорові. Він наголосив, що якщо угода, яка б відповідала міжнародному праву, не буде підписана, це не буде провиною української сторони чи переговорників.

«Це важко визнавати, але ризик того, що Росія зробить усе, щоб не піти на мир, є високим. І це не вина України чи нашої переговорної команди. Це вина Росії», — підсумував Данило Лубківський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін знову заявив про готовність розширити контроль над українськими територіями, якщо переговори про припинення війни за посередництва США не відбудуться.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що агресивна риторика Володимира Путіна не нова, проте спроможність Росії воювати далі напряму залежить від тиску Заходу.