ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
931
Час на прочитання
1 хв

Чи підтримують українці проведення президентських виборів: результати опитування

Українці відповіли, чи готові до виборів після миру.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вибори в Україні

Вибори в Україні / © УНІАН

Більшість українців підтримують проведення президентських виборів невдовзі після досягнення перемир’я. Проте категорично виступають проти запровадження онлайн-голосування.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними соціологів, 64% респондентів вважають ідею проведення виборів президента через 2-3 місяці після перемир’я необхідною поступкою, яка демонструє готовність України до демократичних процедур. Водночас 18% опитаних вбачають у такому рішенні спробу Володимира Зеленського втриматися при владі. Ще 18% не змогли визначитися з відповіддю.

Згідно з опитуванням, ідея онлайн-голосування викликає у громадян суттєвий скепсис. Без додаткових пояснень 60% українців ставляться до цього формату негативно, і лише 35% — позитивно. При детальному розгляді аргументів рівень недовіри зростає: 71% опитаних критикують цифрові вибори через високі ризики фальсифікацій. Лише 21% респондентів розцінюють перехід в онлайн як технологічний крок уперед для демократії.

У КМІС зазначають, що ставлення до електронного голосування залишається стабільно негативним протягом останніх років. Так, у 2023 році через острах підтасовок проти онлайн-виборів виступали 69% громадян, що свідчить про відсутність суттєвих змін у суспільній думці щодо безпеки цифрових інструментів у виборчому процесі.

Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.

Також ми писали, скільки українців підтримують проведення онлайн вибори.

Дата публікації
Кількість переглядів
931
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie