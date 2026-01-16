Чи підтримують українці проведення президентських виборів: результати опитування

Вибори в Україні / © УНІАН

Більшість українців підтримують проведення президентських виборів невдовзі після досягнення перемир’я. Проте категорично виступають проти запровадження онлайн-голосування.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними соціологів, 64% респондентів вважають ідею проведення виборів президента через 2-3 місяці після перемир’я необхідною поступкою, яка демонструє готовність України до демократичних процедур. Водночас 18% опитаних вбачають у такому рішенні спробу Володимира Зеленського втриматися при владі. Ще 18% не змогли визначитися з відповіддю.

Згідно з опитуванням, ідея онлайн-голосування викликає у громадян суттєвий скепсис. Без додаткових пояснень 60% українців ставляться до цього формату негативно, і лише 35% — позитивно. При детальному розгляді аргументів рівень недовіри зростає: 71% опитаних критикують цифрові вибори через високі ризики фальсифікацій. Лише 21% респондентів розцінюють перехід в онлайн як технологічний крок уперед для демократії.

У КМІС зазначають, що ставлення до електронного голосування залишається стабільно негативним протягом останніх років. Так, у 2023 році через острах підтасовок проти онлайн-виборів виступали 69% громадян, що свідчить про відсутність суттєвих змін у суспільній думці щодо безпеки цифрових інструментів у виборчому процесі.

Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.

