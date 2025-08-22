Чи підуть росіяни в наступ на Запоріжжі: деталі від ЗСУ

Наступ росіян на Запоріжжя / © ТСН.ua

Російські війська проводять масштабне перегрупування на Запорізькому напрямку, аби відновити активні наступальні дії. Попри зменшення кількості атак, інтенсивність обстрілів значно зросла.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Окупанти накопичують штурмові підрозділи

За словами Волошина, противник перекидає на передові позиції додатковий особовий склад та штурмові підрозділи:

«Ворог активно перегруповується, накопичує сили для відновлення штурмових дій і намагається посилити свої позиції на Запорізькому напрямку. Основна мета — захоплення області під повний контроль», — зазначив речник.

Водночас РФ різко збільшила інтенсивність обстрілів.

«Росіянам у Запорізькій області підняли ліміти на використання артилерійських снарядів на 54%. Також зафіксовано активніше застосування FPV-дронів та дронів-камікадзе», — додав Волошин.

Чи вистоять ЗСУ

Українські захисники у відповідь проводять пошуково-ударні та відновлювальні операції, зокрема в районах Плавнів і Кам’янського.

«Сили оборони контролюють ситуацію, завдають ударів по скупченнях техніки та живої сили противника», — запевнив представник командування.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий тип небезпечних дронів, які можуть з’являтися й на Запоріжжі, і які почала застосовувати Росія.

«Ризик значно зріс: тепер РФ встановлює вибухівку навіть на розвідувальні дрони. Сьогодні виявлено один такий дрон типу „Гербера“», — повідомив експерт Флеш.

Ці безпілотники вже не можна вважати безпечними розвідниками. Вибухова частина може спрацювати навіть при спробі зняти кришку. Це загрожує не лише людям, а й міській інфраструктурі, адже осколки дронів здатні завдати серйозних ушкоджень на значній відстані.

«Ймовірно, заряд може активуватися при знімання кришки — закликаю любителів трофеїв не чіпати такі пристрої», — додає Флеш.

У разі виявлення подібної загрози у місті слід дотримуватися простих правил:

не підходити до уламків дронів;

пересуватися до безпечного місця;

не намагатися демонтувати або забирати дрон як трофей.

Цей тип БПЛА особливий тим, що поєднує функції розвідки та одночасно становить смертельну небезпеку. Дрони можуть проникати на великі відстані, що ускладнює їх виявлення та нейтралізацію.