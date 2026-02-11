Чи підвищать тарифи на світло та тепло: українцям пояснили

Комуналка / © УНІАН

Інформація про підготовку нових законодавчих ініціатив для підвищення тарифів на електроенергію та опалення для населення є недостовірною. Центр протидії дезінформації (ЦПД) спільно з Міністерством енергетики України спростували повідомлення, що активно поширюються у соціальних мережах, наголосивши на чинності мораторію.

Про це повідомили у Telegram-каналі ЦПД.

У міністерстві запевняють, що тарифи на тепло, гарячу воду та газопостачання для побутових споживачів залишаться незмінними. Відповідна заборона на підвищення цін діє ще від 2022 року і залишатиметься чинною протягом усього періоду воєнного стану, а також впродовж шести місяців після його скасування. Зараз жодні рішення про перегляд вартості комунальних послуг для населення не розглядаються.

Окрему увагу в ЦПД приділили маніпуляціям навколо законопроєкту №13219, який автори фейків називали підставою для зростання цін. Насправді документ стосується лише умов виробництва «зеленої» енергії та не має стосунку до побутових споживачів.

«Розрахунки з ВДЕ жодним чином не впливають на тарифи для населення, оскільки фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на "Енергоатом" та "Укргідроенерго", що ніяк не пов’язано з підтримкою "зеленої" генерації», — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Експерти наголошують, що будь-які зміни в системі підтримки виробників відновлюваної енергії не позначаться на гаманцях українців. Твердження про намір перекласти борги перед «зеленою» генерацією на плечі населення є неправдивими. Громадян закликають критично ставитися до інформації у соцмережах та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, Національний банк України опублікував новий прогноз щодо вартості комунальних послуг. Хоча до кінця опалювального сезону тарифи залишаться стабільними, енергосистема потребує мільярдних інвестицій для відновлення після обстрілів.

Раніше голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Жупанин заявляв, що українська влада перебуває під тиском міжнародних партнерів щодо приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня.

Проте найближчими місяцями перегляд тарифів для основної категорії споживачів не передбачається.