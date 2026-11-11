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Чи підвищать зарплати військовим 2027 року: у Раді пояснили, від чого це залежить
Чи зростуть зарплати українських військових у 2027 році — поки що невідомо. У Раді вже шукають кошти на підвищення виплат, але є важлива перешкода.
В Україні триває робота над держбюджетом на 2027 рік. Одне з найскладніших питань — де знайти кошти, щоб підвищити зарплати військовим усередині країни, не розраховуючи на допомогу Заходу.
Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов для «Ми-Україна».
За словами нардепа, питання виплат для захисників є одним із найскладніших. Парламент уже проголосував відповідну правку й передав її до Кабміну, щоб уряд розглянув підвищення зарплат.
«Звичайно, ми повинні зробити все можливе для того, щоб знайти фінансування саме всередині країни, а не розраховувати в черговий раз на зовнішню допомогу і очікувати, що президент та дипломатичний корпус будуть шукати на ці питання гроші», — наголосив Олексій Леонов.
У Раді наголошують, що гроші потрібно шукати всередині країни. Україна не має права витрачати міжнародну допомогу на виплати військовим.
Зарплати військових — останні новини
Нагадаємо, бюджетний комітет Ради ухвалив важливе проміжне рішення щодо виплат військовим. Депутати одностайно підтримали правку №1279, яка передбачає підвищення зарплат для захисників.
Раніше у вересні депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак заявив, що в держбюджеті бракує близько трильйона гривень навіть для покриття поточних виплат військовослужбовцям.