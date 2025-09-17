Чи підвищиться народжуваність в Україні після війни: демограф відповів

Немовля / © Pexels

Після завершення війни в Україні очікується тимчасове зростання народжуваності. Проте, як зазначив заступник директора Інституту демографії НАН України Олександр Гладун, цей сплеск не зможе кардинально змінити загальну демографічну ситуацію в країні.

Він пояснив, що подібна тенденція характерна для періодів після соціальних потрясінь, війн чи епідемій. Таке «компенсаційне» зростання зазвичай триває приблизно три роки, після чого рівень народжуваності повертається до попередніх показників.

За прогнозом Гладуна, незначне підвищення народжуваності буде пов’язане з тим, що пари, які відклали народження дітей через війну, почнуть реалізовувати свої плани. Крім того, підросте нове покоління, яке створюватиме сім’ї. Однак, за словами експерта, очікувати «бебі-буму» не варто.

Нагадаємо, рівень народжуваності в Україні є критичним. Зараз на одну жінку припадає близько 0,8 дитини, а до повномасштабної війни цей показник становив 1,2.

Прогнози щодо відтоку українців за кордон, політика європейських країн, дозвіл на виїзд для молодих чоловіків від 18 до 22 років та наслідки війни для демографії України — ці питання набувають все більшої актуальності. У той час як деякі експертні оцінки звучать доволі песимістично, фахівці закликають аналізувати ситуацію з різних боків.