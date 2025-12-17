Чи планує Путін продовжувати війну в Україні 2026 року: у ЦПД пояснили

Володимир Путін / © Associated Press

Російське керівництво розраховує на ведення бойових дій в Україні і 2026 року.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко в соцмережах.

«Росіяни наразі взагалі не демонструють жодного бажання завершувати війну. Їхня пропаганда просуває наратив війни до „капітуляції України“, ВПК нарощує виробництво, армія продовжує активні спроби наступати на фронті. Не виключено, що мета РФ — максимально затягувати час», — повідомив Андрій Коваленко.

За його словами, російський диктатор фактично озвучив, що збирається продовжувати війну 2026-го.

«Вірю, що одного дня на Заході остаточно ухвалять рішення демонтажу режиму Путіна шляхом воєнної поразки Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не лише щодо України, а й усього західного світу», — підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пригрозив, що Москва доб’ється досягнення своїх цілей воєнним шляхом, якщо Україна та її «закордонні покровителі» відмовляться від розмови.

Раніше повідомлялося, що напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив про бажання РФ «зупинити війну», але винятково через досягнення загарбницьких цілей і забезпечення власних інтересів.