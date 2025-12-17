ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
573
Час на прочитання
1 хв

Чи планує Путін продовжувати війну в Україні 2026 року: у ЦПД пояснили

Андрій Коваленко висловив думку щодо продовження війни в України наступного року.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російське керівництво розраховує на ведення бойових дій в Україні і 2026 року.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко в соцмережах.

«Росіяни наразі взагалі не демонструють жодного бажання завершувати війну. Їхня пропаганда просуває наратив війни до „капітуляції України“, ВПК нарощує виробництво, армія продовжує активні спроби наступати на фронті. Не виключено, що мета РФ — максимально затягувати час», — повідомив Андрій Коваленко.

За його словами, російський диктатор фактично озвучив, що збирається продовжувати війну 2026-го.

«Вірю, що одного дня на Заході остаточно ухвалять рішення демонтажу режиму Путіна шляхом воєнної поразки Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не лише щодо України, а й усього західного світу», — підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пригрозив, що Москва доб’ється досягнення своїх цілей воєнним шляхом, якщо Україна та її «закордонні покровителі» відмовляться від розмови.

Раніше повідомлялося, що напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив про бажання РФ «зупинити війну», але винятково через досягнення загарбницьких цілей і забезпечення власних інтересів.

Дата публікації
Кількість переглядів
573
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie