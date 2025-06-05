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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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946
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Чи планує Рада знижувати мобілізаційний вік: Стефанчук дав відповідь

Руслан Стефанчук наголосив, що для охочих добровільно служити з 18 років створено окремі умови та спеціальний контракт.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Парламент наразі не розглядає ініціатив щодо подальшого зниження мобілізаційного віку.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає «Еспресо».

«Верховна Рада вже висловилася з цього питання один раз — ми знизили мобілізаційний вік до 25 років. Інших ініціатив поки не планується», — зазначив Стефанчук.

Водночас голова Верховної Ради наголосив, що для охочих добровільно служити з 18 років створено окремі умови та спеціальний контракт.

Також Стефанчук нагадав, що парламент напередодні ухвалив важливий законопроєкт, який дозволяє студентам отримувати навчальні відпустки. За його словами, це дає можливість поєднувати службу з навчанням.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі темпи мобілізації в Україні не змінилися. Вони не відрізняються від тих, що були пів року тому.

Зауважимо, в Україні подовжено воєнний стан до 6 серпня 2025 року.

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