Чи планує Рада знижувати мобілізаційний вік: Стефанчук дав відповідь

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

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Парламент наразі не розглядає ініціатив щодо подальшого зниження мобілізаційного віку.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає «Еспресо».

«Верховна Рада вже висловилася з цього питання один раз — ми знизили мобілізаційний вік до 25 років. Інших ініціатив поки не планується», — зазначив Стефанчук.

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Водночас голова Верховної Ради наголосив, що для охочих добровільно служити з 18 років створено окремі умови та спеціальний контракт.

Також Стефанчук нагадав, що парламент напередодні ухвалив важливий законопроєкт, який дозволяє студентам отримувати навчальні відпустки. За його словами, це дає можливість поєднувати службу з навчанням.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі темпи мобілізації в Україні не змінилися. Вони не відрізняються від тих, що були пів року тому.

Зауважимо, в Україні подовжено воєнний стан до 6 серпня 2025 року.

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