Чи планується заміна Сирського: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський і Олександр Сирський / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами глави держави, питання кадрових змін розглядається в межах загального «перезавантаження» системи, але наразі Головком залишається на посаді.

Відповідну заяву президент зробив під час спілкування з журналістами.

Поступове перезавантаження системи

Зеленський зазначив, що процес оновлення владної вертикалі триває і охоплює широке коло відомств — від Кабінету Міністрів до правоохоронних органів та сектору безпеки.

«Що стосується перезавантаження: всі процеси — Кабінет Міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони. А з Міноборони виходять і Збройні сили України. Ми говоримо про кроки один за одним», — пояснив президент.

Доля Олександра Сирського

Попри системні зміни в оборонному відомстві, Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що радикальних кроків стосовно кадрових змін у керівництві ЗСУ наразі не планується.

«Ми не говоримо, що сьогодні ми готові замінити Головкома. Сьогодні заміна Головкома не передбачається», — підкреслив глава держави.

