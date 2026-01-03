- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 508
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи планується заміна Сирського: Зеленський дав відповідь
Питання кадрових змін розглядається в межах загального «перезавантаження» системи, але наразі Головком залишається на посаді, зазначив президент.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами глави держави, питання кадрових змін розглядається в межах загального «перезавантаження» системи, але наразі Головком залишається на посаді.
Відповідну заяву президент зробив під час спілкування з журналістами.
Поступове перезавантаження системи
Зеленський зазначив, що процес оновлення владної вертикалі триває і охоплює широке коло відомств — від Кабінету Міністрів до правоохоронних органів та сектору безпеки.
«Що стосується перезавантаження: всі процеси — Кабінет Міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони. А з Міноборони виходять і Збройні сили України. Ми говоримо про кроки один за одним», — пояснив президент.
Доля Олександра Сирського
Попри системні зміни в оборонному відомстві, Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що радикальних кроків стосовно кадрових змін у керівництві ЗСУ наразі не планується.
«Ми не говоримо, що сьогодні ми готові замінити Головкома. Сьогодні заміна Головкома не передбачається», — підкреслив глава держави.
Нагадаємо, у ЗСУ готують нову контрактну систему: Сирський пояснив ключові зміни.