Чи побільшає відключень світла після атаки 9 січня: у Раді відповіли

Відключення світла / © ТСН.ua

Російська атака по Україні у ніч проти 9 січня навряд чи вплине не тривалість відключень світла. Водночас на це може вплинути посилення морозів.

Про це нардеп від фракції «Слуга народу», член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

Чи вплине атака 9 січня на відключення світла?

«Конкретно сьогоднішній обстріл, я сподіваюсь, що він не вплине значно на тривалість відключень. Але ми розуміємо, що з неділі починається зниження температури, достатньо тривалі і низькі температурні режими. Це навантаження на енергосистему додаткове, в першу чергу через погодні умови. Ну і в другу чергу, що наша енергосистема, вона вся побита, абсолютно вся побита», — зауважив нардеп.

Він додав, що швидке відновлення електропостачання для домівок сьогодні не означає, що українську інфраструктуру вдалося відновити в повному обсязі до нормального робочого стану.

«Енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб подати швидко електропостачання, але для відновлення всієї інфраструктури потрібно значно більше часу. Це і місяці, в тому числі, для того, аби відновити інфраструктуру повноцінно. Тому набираємося терпіння», — розповів Нагорняк.

Відключення світла через морози

Він не виключає, що через тривалі морози може бути запроваджена додаткова черга відключень електроенергії.

«Зрозуміло, що під час тривалих морозів можуть додати до відключень додаткову чергу, про що говорив оператор системи передачі, керівник оператора Віталій Зайченко, що можливо додатково буде черга», — сказав народний обранець.

Він наголосив, що зараз найголовніше — втримати українську енергосистему цілісною. Найголовніше на сьогодні — бути об’єднаними і не звинувачувати когось всередині країни, «що у нас чомусь немає електричної енергії». Ворог в України один — це Росія та її президент Володимир Путін.

Нагадаємо, у ніч проти 9 січня Росія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками, а під Львовом завдала удару ракетою «Орешнік» по об’єкту інфраструктури. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про складну ситуацію у столиці: через пошкодження інфраструктури без тепла опинилися майже 6000 будинків, також виникли перебої з водою. Мер закликав жителів Києва за можливості тимчасово виїхати за місто до житла з альтернативним опаленням.

Через наслідки масштабної атаки та перевантаження мереж 9 січня у всьому Києві запроваджено екстрені відключення світла, під час яких стабілізаційні графіки не діють.