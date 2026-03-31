Чи почнеться реформа мобілізації від 1 квітня: в Міноборони дали відповідь

Мобілізація в Україні / © ТСН

Останніми днями почала поширюватися інформація про те, що вже від 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Проте в Міністерстві оборони України заявили, що ці дані не відповідають дійсності.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними. Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях.

Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування (ТЦК) не може бути вирішене за один день.

«Реформа ТЦК — це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід», — зазначив заступник міністра.

Коли чекати на реальні зміни

Мойсюк запевнив, що відомство рухається згідно з наміченим графіком, і незабаром громадськість побачить конкретні напрацювання.

«Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно», — додав Мойсюк.

Головною метою майбутніх змін у відомстві називають не просто оновлення процедур, а суттєве зміцнення обороноздатності країни. За словами заступника міністра, нові підходи базуватимуться на технологічних рішеннях, які допоможуть посилити Збройні сили України та зробити процес мобілізації максимально зрозумілим для громадян.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, депутат Федір Веніславський раніше повідомляв, що в Україні готують важливі зміни щодо справедливої мобілізації. Вже у квітні будуть перші напрацювання Міноборони, які пізніше винесуть на детальне обговорення. Мета такої ініціативи — зменшення конфліктів під час мобілізації.

Також в Україні триває поступовий перехід на електронний військовий облік. Втім, Міноборони наголошує, що електронні повістки через застосунок «Резерв+» надсилати не будуть. Повідомлення, що з’явилися у Мережі, не відповідають дійсності.