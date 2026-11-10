Чи погодиться Україна обміняти Донбас на гарантії безпеки: відповідь Зеленського

Зеленський і Путін / © ТСН

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Відмова від українських територій в обмін на обіцянки миру не зупинить агресію Кремля, а лише дасть Росії час підготуватися до нової війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю данському мовнику DR Nyheder.

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Зеленський пояснив, чому поступки Росії не зупинять війну

Володимир Зеленський наголосив, що ідея віддати українські території в обмін на припинення вогню відірвана від реальності. За його словами, дії російського керівництва свідчать, що його цілі не обмежуються окремими регіонами України.

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«Віддати українську землю заради миру — це просто абстрактні слова. Ідеться не лише про реальність, а більше про філософію. Путін говорив про Донбас, але потім вирішив окупувати Київ, нашу столицю. Його слова були про Донбас, а реальність — про Київ. Він постійно казав, що захищає російськомовних людей, а потім закатував сотні й тисячі людей у Бучі та інших місцях», — підкреслив президент.

Він також нагадав про відмову України від ядерного арсеналу та перешкоди на шляху до вступу в НАТО. На думку Зеленського, відсутність дієвих механізмів стримування не зупинила Росію від подальшої агресії.

«У нас забрали ядерну зброю… Потім вони зупинили нашу інтеграцію у Європу, потім не дали нам бути в НАТО. І зрештою окупували нас. Ніхто не вірить, що Путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років. І хто буде винен?» — наголосив глава держави.

Президент також розповів про розмову з американською стороною щодо можливого обміну Донбасу на гарантії безпеки. За його словами, партнери порушували питання, чи може Україна погодитися на такий компроміс, якщо отримає гарантії, подібні до тих, які передбачає НАТО.

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«Саме тому, коли американці запитали: „Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?“, я одразу відповів: „Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?“ „Не НАТО, але щось подібне до НАТО“. „Подібне? Але ж ви не хочете, щоб відповідь щодо Донбасу була ‚подібною‘. Ви хочете чіткої відповіді щодо Донбасу… Що ви робитимете, якщо ми матимемо гарантії безпеки, але не НАТО?“» — цитує Зеленський розмову з американськими переговорниками.

Гарантії безпеки для України та мирна угода: що відомо про переговори

Тим часом, як пише The Economist, американська сторона справді шукає варіанти територіального компромісу. Серед ідей, які обговорюють переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, — зміна адміністративних меж України. За даними видання, це могло б дозволити Кремлю заявити про «досягнення цілей» щодо Донецької та Луганської областей без фактичного захоплення міст, які контролюють ЗСУ.

Крім того, The Economist повідомляє, що американська сторона допускає можливість надання Україні гарантій безпеки, подібних до статей 4 або 5 Статуту НАТО. Водночас у Києві та європейських столицях до таких пропозицій ставляться скептично. Росія продовжує наполягати на нейтралітеті України та скороченні її Збройних сил, а також виступає проти розміщення міжнародних миротворчих сил.

Українські посадовці також сумніваються, що повноцінну мирну угоду вдасться укласти найближчим часом. За даними джерел The Economist, у Києві вважають, що Росія не погодиться на реальне припинення війни до завершення своєї зимової військової кампанії.

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«Можливо, це їхній план Б, поки вони виконують план А», — цитує УНІАН із посиланням на The Economist одного з українських високопосадовців.

Наразі серед можливих результатів переговорів називають передусім гуманітарні домовленості — нові обміни полоненими та локальні припинення вогню в окремих районах, зокрема на Херсонщині та Сумщині.

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії за участю європейських партнерів. Серед ключових питань зустрічі — припинення бойових дій, майбутнє тимчасово окупованих українських територій, зокрема Донбасу, та надання Україні дієвих гарантій безпеки. Сторони обговорюють можливі шляхи завершення війни, однак їхні позиції щодо умов майбутньої мирної угоди залишаються різними.

Також ми розповідали, чого очікувати від переговорів в Абу-Дабі, чому Росія погрожує розширенням війни та які сценарії розвитку подій розглядають міжнародні партнери. Окрему увагу приділили позиції США щодо безпеки Європи та можливим наслідкам таких домовленостей для України.

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