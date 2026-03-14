ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
62
2 хв

Чи покарають Філатова за матюки на адресу Лачена: у НАЗК відповіли

НАЗК не отримувало скарг на Філатова через конфлікт із Лаченом, проте бачить порушення етики.

Дмитро Гулійчук
Скандал з Філатовим і Лаченом

Скандал з Філатовим і Лаченом

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявляє, що що не отримувало офіційних звернень щодо критики міського голови Дніпра Бориса Філатова на адресу блогера Ігоря Лаченкова (Лачена).

Про це НАЗК повідомило в коментарі hromadske.

У НАЗК відповіли, що не отримувало офіційних звернень щодо публічних коментарів Філатова, які містили нецензурну лексику і образи на адресу Лачена. Водночас, в Агенстві визнали, що ці вислови можуть розглядатися як порушення правил етичної поведінки.

НАЗК нагадало, що згідно із Загальними правилами етичної поведінки держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування, посадовці зобов’язані не допускати використання нецензурної лексики й утримуватись від поширення інформації, зокрема в соцмережах, яка може зашкодити репутації держорганів чи органів місцевого самоврядування.

Однак, законодавчого механізму для притягнення чиновників до відповідальності за порушення правил етичної поведінки, досі нема.

Агенство нагадало, що у 2024 році вже надсилало листа Дніпровській міській раді та самому Філатову через використання нецензурної лексики. Зрештою, коментарі з лайкою Філатов видалив, а у міськраді пообіцяли «вжити заходів для недопущення подібних порушень у майбутньому».

Конфлікт між Лаченом і Філатовим

Нагадаємо, 9 березня в одному з інтерв’ю під час розмови про конфлікти в соціальних мережах очільник Дніпра згадав Ігоря Лаченкова

12 березня Лаченков опублікував пост, у якому назвав Філатова «хряком», «рейдером» й «мародером».

У відповідь Філатов написав російською свій пост із такими словами: «Дивись, Лачен, мій „хряк“ тобі в рот не влізе».

ТСН.ua зібрав усі подробиці гучного конфлікту.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
