Чи потеплішає в Україні у Вербну неділю: синоптикиня розповіла про погоду

Вербна неділя. / © Associated Press

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У Вербну неділю, 13 квітня, в Україні опадів вже не очікують. Втім, ще залишаться заморозки.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише “Погода УНІАН”.

За її словами, атмосферний тиск буде підвищуватися. Втім, вночі на сході місцями ще може бути невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас ще залишаються заморозки.

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"Ці 0...-5° інтенсивністю. Але температура вже вища. Набагато. Вже +9°...+15°", - розповіла Птуха..

Натомість у західних областях заморозки вже припиняються. Вночі +1°...+6°, а вдень +12°...+17°.

У Києві у Вербну неділю опадів також не очікується. Втім, вночі також будуть заморозки- 0°...+2°. Температура повітря вдень підніметься до +13°...+15°.

Як повідомлялося, в Україні погіршилася погода, до регіонів прийшли сніг і мороз 11 градусів. Весняне тепло почне повертатись не раніше кінця тижня. Трохи коливатиметься атмосферний тиск через атмосферні фронти, які надходять до України.