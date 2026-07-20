Чи потрапили українські бійці, які сфотографувалися з прапором, до полону у Костянтинівці: у полку "Скеля" відповіли

Полк «Скеля» прокоментував полон бійців / © Associated Press

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Військове командування 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відреагувало на матеріали, які активно поширюють російські ресурси, щодо потрапляння українських захисників у полон під час боїв за Костянтинівку. Йдеться про бійців, які пішли на зачистку центру Костянтинівки та фотографувалися з українським прапором після неї.

Про це заявили у 425-му штурмовому полку «Скеля».

Чи потрапили українські бійці у полон у Костянтинівці: заява «Скелі»

У полку зазначають, що наразі триває з’ясування всіх обставин події, проте деталі самої військової операції в місті поки не розголошуються з міркувань безпеки.

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Водночас у підрозділі наголошують, що ворог намагається використати цей локальний випадок для дезінформації та дискредитації Сил оборони України.

«Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою. Для полку полон побратимів — це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому», — пишуть у «Скелі».

У полку додали, що під час тих самих боїв українським бійцям вдалося захопити двох росіян у полон. Там підкреслили, що бої були запеклими, а тому їх не можна зводити до одного епізоду, який використовує російська пропаганда.

«Війна не складається лише з перемог. Успішне виконання бойового завдання не означає відсутності втрат. Після будь-якої зачистки противник намагається повернути втрачені позиції та проводить контратаки», — пишуть у «Скелі».

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У полку додали, що демонстрація українських полонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку полку. Російські окупанти продовжують використовувати військовополонених як інструмент інформаційної війни.

У полку написали, що чекають на повернення кожного військового.

Учора, 19 липня, російські пропагандисти масово публікували відео з нібито двома українськими військовими, яких взяли у полон росіяни під час зачистки у центрі Костянтинівки. На поширюваному росіянами відео двоє бійців з українськими прапорами, на яких були прикріплені фото Зеленського та Сирського, розповіли, що їх нібито відправили до Костянтинівки, знаючи, що там перебувають війська РФ.

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що нібито українські бійці, які записували відео з Костянтинівки, були захоплені росіянами наступного дня.

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Полонених змусили подякувати 4 гвардійській мотострілецькій бригаді РФ, кинути український прапор та взяти до рук російський триколор.

Бійці «Скелі”зачистили центр Костянтинівки

Нагадаємо, українські військові з 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від окупантів центральну частину Костянтинівки на Донеччині. На підтвердження успішної операції над однією з будівель міста бійці підняли державний прапор України.

У Telegram-каналі полку також оприлюднили відео бойової роботи. На кадрах зафіксовано, як російські військові намагалися накопичуватися в приватній забудові, після чого по них та інших позиціях ворога в Костянтинівці завдали ударів за допомогою безпілотників.

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